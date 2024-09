PJ: 1 lang ka valid ID sa matag transaksiyon

Giduso ni Kongresista Pablo Joh. “PJ” Garcia ang House Bill 10973 sa tinguha nga mas mapasayon ang mga transaksyon sa publiko sa mga buhatan sa gobiyerno.

Ubos sa lagda sa HB No. 10973 gimando nga usa ra sa 19 ka mga klase sa IDs ang kinahanglang ipresentar sa mga buhatan, sa gobyerno man o sa pribadong sektor, isip balido nga pruweba sa imong identity.

Ang mga pribadong ahensiya o gobyerno mahimong mo-ila sa mga dugang nga ID nga wala sa listahan, apan dili kini tugutan nga mangayo pa og dugang nga mga IDs.

Subay sa maong balaudnon gisugyot niini nga silotan og mag multa og P500,000 ang bisan kinsa nga tawo o opisina nga magdumili sa pag-ila nga igo na ang usa sa bisan unsa nga ID nga gilista sa balaod.

Tuyo sa maong balaudnon nga suportahan ang Republic Act 11055 nga nagtukod sa Philippine Identification System ug sa PhilSys ID.

“The thorough implementation of the PhilSys ID has been difficult and incomprehensive due to the recent pandemic and logistical challenges,” sumala ni Garcia sa explanatory note sa balaudnon.

“Despite the pronouncement concerning the objective of PhilSys, certain government agencies and private entities still require multiple forms of identification, practically meaning that each ID, standing alone, is invalid. This unduly burdens the public when such agencies can definitely ensure the integrity of their government-issued IDs and documents,” dugang pa niya.

Ang mapamatud-an nga nigamit og government IDs alang sa pagpanglimbong, o ba kaha kadtong mga peke nga ID, mahimong mapriso sulod sa unom ka buwan ngadto sa tulo ka tuig o makamulta og P50,000 ngadto sa P3 milyones. / ANV