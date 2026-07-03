PJ Garcia: Walay ghost project sa Balamban

Hugot nga gihimakak ni Cebu third district Rep. Pablo John Garcia nga dunay ghost project sa Lungsod sa Balamban nga unang nigawas sa balita labot sa findings sa National Bureau of Investigation 7.
Sa post sa iyang Facebook account, si Garcia nibutyag nga ang duha ka flood control project hingpit kini nga naimplementar, kompleto, na-turnover, gidawat sa hingtungdang local government unit, ug labaw sa tanan na audit sa Commission on Audit (COA).
“Naagi-an na kini sa baha atol sa Bagyong Tino, ug wala kini matumpag ug nagpabiling nagbarog,” tipik sa iyang pamahayag sa Facebook page.
Apan isip pagrespeto sa ahensiya matod ni Pablo John iyang gipaabot ang pagpasabot sa Department of Public Works and Highways (DPWH) labot sa maong isyu.
Sa iyang nakuha nga kasayuran gikan sa DPWH 3rd District Engineering Office nga ang duha ka proyekto ang giuna sa pagsusi ug pagsubay.
Dugang ni Garcia nga nakakita og problema ang kanhi Kongresista sanglit managlahi ang baruganan sa NBI ug DPWH kon asa nahimutang ang maong mga proyekto.
Sigon niya nga sumala sa DPWH geotagging application, nga giingo'ng gigamit sa gobiyerno, nipakita nga naa ni nahimutang sa Barangay Singsing, Balamban subay sa project title sa General Appropriations Act (GAA), samtang sa NBI nagtuo nga ang proyekto nilapas kini og pila ka metros ngadto sa sikbit nga barangay nga mao ang Cantuod, Balamban nga susama ra nga sapa.
Ang maong duha ka proyekto giingong pulos nagamit atol sa pag-igo sa bagyo ug nasinati ang kusog nga baha.
Dili mao matod pa kini ang depinisyon sa giingo'ng “ghost project.”
Gitinguha ni Garcia nga mohimo og reinspection ang NBI, DPWH, ug COA ug imbitaron ang mga sakop sa media uban sa civil society groups, bloggers, ug ubang nagpakabana nga katawhan aron masaksihan kini ug dili pinaagi sa espikulasyon kon naa ba gyud ang maong proyekto.
“Maghinay-hinay kita paggamit nianang termino nga “ghost project” because it is a highly charged and emotional term, and careers of professional civil servants are at stake. Pasagdi na lang kaming mga politiko, kay our reputations are, deservedly or not, already tarnished by damaged political institutions. It is the career civil servants’ careers and futures, however, that we should protect from unwarranted accusations,” matod ni Garcia. / AYB