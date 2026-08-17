PJ: Pagpakunhod sa buhis sa Sugbo, ayuda nga way gipili

Gitinguha sa kanhi kongresista sa Ikatulong Distrito sa Lalawigan sa Sugbo nga si Manlalaban Pablo John “PJ” Garcia nga ma-rollback ang singil sa buhis.
Gihulagway ni Garcia ang maong lakang isip usa ka matang sa “ayuda nga walay pili, ayuda nga dili linyahan,” diin ang tanang Cebuanos makabenepisyo.
Matod ni Garcia, ang pagpaubos sa buhis mao ang labing matinud-anong matang sa tabang nga mahimong ihatag sa kagamhanan sa probinsiya tungod kay mas daghan ang maabtan niini komparar sa ayuda nga ipanghatag pinaagi sa political lines.
Dugang ni Garcia, ang pagpatuman sa province-wide rollback sa real property tax, transfer tax, ug sand and gravel fees makatabang sa katawhan sa pag-atubang sa kasamtangang krisis.
“Inflation is still high, prices are still high, and every family in Cebu feels it. And yet here we are, so caught up in the impeachment of the Vice President, when the statistics are staring us right in the face,” matod ni Garcia.
Iyang gikutlo ang labing bag-ong datos diin ang inflation sa Cebu nikunhod ngadto sa 12.4 porsiyento, gikan sa 13.6 porsiyento niadtong Mayo.
Samtang sa Cebu City, diin daghang mga residente gikan sa nagkalainlaing bahin sa probinsiya ang nagpuyo, nag-eskwela, ug nagtrabaho, nagpabiling taas ang inflation sa 13.7 porsiyento, bisan og nikunhod kini gikan sa 16.1 porsiyento.
Matod sa kanhi kongresista, kon andam ang Provincial Government nga mohatag og P1 bilyon nga tax
discount sa Apo Cement, mahimo sab kini nga himuon alang sa tanang taxpayer sa probinsiya.
“If we can give a billion in tax relief to a single corporation, then we should be rolling back tax rates for all Cebuanos. What we need is a rollback in real property taxes to pre-pandemic levels, to give a break for every homeowner, every family, every taxpayer. Rollback is better than piecemeal assistance. Kini para sa tanan, dili para sa pipila lang,” matod ni Garcia.
Gihimug-atan niya nga dako og ikatabang sa katawhan ang tax rollback nga iyang gitinguha nga mapatuman sa tibuok Probinsiya sa Sugbo.
“High food prices and expensive fuel already eat up a family’s budget. The last thing they need is a heavier tax bill on top of that. Everybody deserves a break. Not just one sector, not just one company. Everyone,” sumala pa sa kanhi kongresista.
Kon hatagan og kahigayunan nga makaserbisyo pag-usab sa probinsiya, gisaad ni Garcia nga kini usa sa iyang ipasalig nga ipatuman aron mas daghang Cebuanos ang makabenepisyo. / AYB