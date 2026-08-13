PJ posibleng modagan pagka gobernador sa 2028

Gikonsiderar ni kanhi Kongresista Pablo John Garcia ang pagdagan pagkagobernador sa Probinsiya sa Sugbo sa umaabot piniliay sa 2028.
Kini maoy giangkon ni Garcia sa usa ka interview.
“Ako nang gi-consider ang possibility (sa pagpapili pagkagobernador),” saysay ni Garcia sa Agusto 13, 2026.
Giingong dili pa hinuon kini ang final nga decision.
Hinuon giingong dili kini bag-o alang kaniya sanglit nakasuway na siya pagpapili sa samang posisyon niadtong 2013.
Subay sa unang impormasyon nga nitumaw, gibutyag ni Garcia nga aduna siya’y nasayran nga ang iyang igsuon nga si kanhi Cebu Governor Gwen Garcia kinsa nangulo sab sa 1Cebu, giingong lahi ang ituboy pagkagobernador sa umaabot piniliay.
Una nang nitumaw ang pangalan ni Ako Bisaya party-list Rep. Sonny Lagon.
“A person who claims to have been privy, present during the discussions leading to the supposed decision of Gwen … I have not had independent confirmation, especially from Gwen,” matod ni Garcia.
Gipasabot ni Garcia nga ang managlahing baruganan ug panglantaw sa politika sa iyang igsuon dili na bag-o sa mga pamilya.
“In any family dili man gani magkauyon, it is not unusual and it is not impossible nga naa gyuy laing panghunahuna,” matod ni Garcia.
Kahinumdoman nga nibiya ang kongresista sa 1Cebu tungod sa desisyon sa partido nga suportahan ang kaniadto presidential candidate Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.
Si Garcia ni-resign isip Secretary-General tungod sa disgusto sa kinsay suportahan sa presidential elections sa partido.
Iyang gidugang nga “1Cebu is not as united as before.”
Sa kasamtangan giangkon ni Garcia nga lisod pildihon ang kasamtangang administrasyon kon dili maghiusa ang oposisyon sa umaabot nga piniliay.
“Importante lang kon kinsay maka-unite ni ang opposition sa Kapitolyo karon. Kay kon dili pud ma-unite lisod lisod pagbangga sa Kapitolyo,” matod ni Garcia. / ANV