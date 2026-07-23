Plaka sa bigbike ni Gica sa Manila pa i-claim

Nipasabot si Dumanjug Mayor Efren “Gungun” Gica og ngano’ng way plate number ang iyang big bike nga iyang gimaneho sa dihang nakasugat og aksidente sa highway sa Barangay Pakigne, Lungsod sa Minglanilla niadtong Hulyo 19, 2026.
Sumala pa nga iyang napalit ang motorsiklo sa Manila niadtong Disyembre 2025.
Kasamtangan nga gigamit ang temporary plate (card) apan iya lang gisulod sa bag sa dihang natangtang.
Apan nakadala siya og official receipt (OR) ug Certificate of Registration (CR) sa motor, lakip ang certification nga nagtugot kaniya sa paggamit sa big bike bisan wala pa kini pisikal nga plaka.
Dugang ni Gica, gikatakda nga kuhaon pa niya ang plaka sa Lunes, Hulyo 27 atol sa iyang paglarga sa Manila aron motambong sa ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.
“Actually I’m in Manila now gikuha nako ang original nako nga plate, ang plaka ba, ang plaka during Sunday pag-drive nako nagbitay nana siya wala bitaw siya gi-bolt naka zip tie. So, gitangtang nalang sa akong mga kauban og gisulod nako sa akong bag kay adventure bike man siya,” sigon pa ni Gica sa Superbalita Cebu sa Hulyo 23, 2026.
Kahinumdoman nga nalambigit si Gica sa disgrasya diin iyang nabanggaan ang usa ka tourist van nga ni-left turn samtang siya giingong ni-counterflow sa samang bahin sa dalan.
Giangkon pag-usab sa mayor nga sayop ang iyang gibuhat ug sa kasamtangan nagbayad siya sa inadlaw nga sabot nila sa tag-iya sa tourist van.
“At first charge nako is P1,800 or P1,200 unya pag-abot nako sa Dumanjug nakadawat man ko'g text niya nga P7,200 ang charge sa van unya P900 sa driver so I paid her P8,100 per day so I already paid her mga four days na man tingali,” matod ni Gica.
Sa kasamtangan, giingong gipaubos na sa pag-ayo ang tourist van.
“Actually murag naay fracture akong ribs unya akong liog naay gamayng samad kay nasangit baya sa bildo kay nisulod man akong ulo sa van,” butyag sa mayor.
Giklaro sab niya nga wala siya magtago sa iyang salaod ug angay lang nga mangayo og pasaylo.
“I think as a public official we are always accountable sa among actions katong mga nakadayeg I would like to tell you ayaw mo’g dayeg nako kay sayop man gyud to akong gibuhat. Pero kon nidayeg mo kay niangkon ko dayon, di gyud angay ikauwaw nga nasipyat ta,” matod ni Gica.
Iyang gidugang nga andam siya sa pagdawat sa bisan unsang silot nga ipahamtang kaniya ilabi na kon madesisyonan nga lugwayan ang pagsuspenso sa iyang lisensya tungod sa hitabo.
Una nang nipasabot si LTO-7 Regional Director Wendel Dinglasan nga wala nila gi-impound ang motor ni Gica tungod kay posible’ng tungod sa backlog kaniadto sa ahensiya sa pagpagawas sa plaka ug posible nga ang LTO na unya hinuon ang giingong mapasanginlan kon i-impound ang sakyanan nga wala pa mahatagi og plaka tungod sa kalangay nga nasinati sa buhatan. / ANV