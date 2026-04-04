Plaka sa taxi unit nga gireklamo sa K-pop singer bawion LTFRB 7

Nipagawas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) og usa ka “show cause order” batok sa operator sa taxi nga giingong nalambigit sa overcharging ug tinguha nga pagpang-scam sa K-pop singer nga si Soobin atol sa iyang pagbisita sa Sugbo.
Matod ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, gimanduan ang operator nga isurender ang plaka sa taxi ug ang driver’s license sa drayber nga nalambigit sa insidente, nga nag-viral human gi-post ang video sa YouTube channel sa maong K-pop group.
“This is a serious offense, especially since the incident puts the name of our country in a bad light in the international community. The viral video itself is already strong evidence,” pamahayag ni Mendoza sa usa ka press release niadtong Biyernes Santo, Abril 3, 2026.
Gibutyag ni Mendoza nga ang maong hitabo naglapas sa mga lagda sa LTFRB ug sa mga kondisyon sa Certificate of Public Convenience sa taxi, ilabi na ang overcharging ug ang tinuyo nga wala paggamit sa taxi meter.
Bisan og nilihok na ang LTFRB batok sa operator, giingon ni Mendoza nga sundon gihapon ang due process. Gihatagan og kahigayonan ang operator nga mopasabot pinaagi sa suwat kung ngano nga dili angay bawion ang ilang prangkisa, ug adunay gikatakda nga hearing sa Abril 21.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa LTFRB 7, ang taxi nga nalambigit adunay body number 4351.
Ang maong singer giingong nisakay sa taxi gikan sa Mactan-Cebu International Airport samtang nagbakasyon sa Pilipinas niadtong Marso.
Ang taxi unit gipailawom na sa 30-day suspension.
Dugang ni Mendoza, dili ra kutob dinhi ang lihok sa LTFRB, tungod kay ang ahensya nagduso og polisiya nga magtugot sa automatic nga pagpasaka og kasong kriminal ug pag-impound sa mga taxi nga malambigit sa overcharging.