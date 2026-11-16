Plano sa PBA nga mopahigayon og finals game sa SM Seaside Cebu Arena, posible di madayon

Base sa taho sa Spin.ph, posibleng dili mahinayon ang plano sa Philippine Basketball Association (PBA) nga mopahigayon og usa ka duwa sa Season 50 Governors’ Cup finals sa world-class SM Seaside Cebu Arena.
Ang Governors’ Cup finals series nakaeskedyul karong Disyembre 16-30, 2026, nga natunong sa peak holiday season.
Nagpasabot kini nga grabe ka mahal ang plete sa ayrolano, bayad sa hotel, ug uban pa nga gastuhanan.
“Nagkataon na peak season ‘yun. Madaming umuuwi sa Cebu for the holidays kaya ang airfare napakamahal,” matod sa tinubdan sa Spin.ph.
Ang SM Seaside Cebu Arena naka-host na og duha ka dagkong sporting events nga mao ang East Asia Super League (EASL) ug Premier Volleyball League (PVL) doubleheader, nga pulos gitapuk-an og mga tumatan-aw.
Usa kini sa nakaengganyo ni PBA Commissioner Willie Marcial nga mopahigayon sab unta og duwa sa bag-ong venue. / ESL