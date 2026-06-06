Plano’ng ‘pag-atake’ sa Malacañang, gipasusi

Nanawagan ang Malacañang niadtong Biyernes sa mga law enforcement agencies nga aksyonan ang mga report bahin sa giingong plano sa pagsulong sa nataran sa Palasyo unya sa Hunyo 12, isip kabahin sa giingong destabilization plot sa mga pro-Duterte batok kang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ug sa iyang administrasyon.
“Nasa mandato naman po ng mga law enforcement agency at investigating bodies na aksyunan ang mga ganitong klaseng illegal activities,” pamahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa usa ka pamahayag.
Giluwatan ni Castro ang maong pamahayag human sa social media post sa kolumnista nga si Ramon Tulfo, kinsa niingon nga nakadawat siya og mga report bahin sa giingong plano sa mga tigsuporta ni Bise Presidente Sara Duterte nga “mosung sa Malacañang” sa Independence Day.
Si Tulfo, sa usa ka Facebook post, nangangkon nga ang Philippine National Police (PNP) nakadawat og mga intelligence report bahin sa giplano nga pag-atake sa usa ka relihiyosong sekta nga wala niya hinganli.
Apan matod ni Castro, sa pagkakaron wala pa silay kompirmasyon sa maong giingong plano.
“Sa ngayon wala tayong makukumpirma sa sinasabing plano ng mga destabilizer sa June 12,” matod niya.
Gisulti ni Castro nga dili kini ang unang higayon nga nigawas ang mga estorya bahin sa destabilisasyon.
Iyang giawhag ang publiko nga magpabilin nga mabinantayon taliwala sa mga nagpalibot nga mga report, ug nagpahimangno batok sa mga grupo nga giingong nagpahimus sa mga politikanhong tensyon.
“Mag ingat po tayong lahat sa mga kampon ng kadiliman,” sulti niya.
“Pero hindi naman bago ang mga ganitong aksyon dahil noon pa nila nais iluklok sa pwesto ang kanilang poon na gahaman sa kapangyarihan kahit wala pa ang 2028,” dugang pa ni Castro. / PNA