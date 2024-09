Plant: Berlanga wa’y poruhan batok ni Alvarez

Nadugang si American fighter Caleb Plant sa nagkataas nga lista sa mga personalidad nga nagtuong wala’y purohan nga modaog ang iyang kababayang si Edgar Berlanga sa pagpakig-away niiini kang Mexican super middleweight superstar Saul ‘Canelo” Alvarez karong Septiyembre 14, 2024 sa Las Vegas.

Si Plant, kinsa moaway sa undercard sa Alvarez-Berlanga bout, nagkanayon nga wala’y saktong abilidad ug boxing IQ si Berlanga.

Gawas niini, gihulagway ni Plant si Berlanga nga wala’y lig-ong apapangig hinungdan nga sa iyang tan-aw, yanuhon ra kini pagbuntog ni Alvarez.

“Canelo will go out there and do his thing,” matod ni Plant sa interbyu sa boxingscene.com.

“I don’t feel like Berlanga will come close to beating Alvarez. He doesn’t have the boxing skills, IQ, or chin. That’s a recipe for disaster, but let him prove us wrong and show what he can do. I don’t care how he does. I am focused on my fight.”

Dili makonsiderar nga taphaw ang pangagpas ni Plant gumikan kay gikaaway na niya si Alvarez diin nasugamak siya sa 11th round TKO niadtong Nobiyembre 6, 2021.

Si Alvarez naggunit og 61-2-2, 39KOs nga rekord samtang si Berlanga naghupot og 22-0, 17KOs nga baraha. / ESL