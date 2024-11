Planta sa semento ipahunong una sa Dole 7 human sa aksidente

Human sa nahitabo nga insidente sa planta sa semento nga miresulta sa pagkamatay sa duha ka mga trabahante nga empleyado sa kontraktor, ang Department of Labor and Employment sa Central Visayas (Dole) 7 niisyu og work stoppage order ug gipamulta og administratibo nga mobalor og P100,000 ang maong kompaniya sa semento sa Lungsod sa San Fernando.

Ang maong mando giluwatan niadtong Miyerkules, Nobiyembre 20, 2024, usa ka adlaw human nahitabo ang insidente sa Taiheiyo Cement Philippines Inc. (TCPI), Barangay South Poblacion, base sa pahayag sa Dole 7 pinaagi sa Facebook Messenger niadtong Huwebes, Nobiyembre 21, 2024.

Ang ahensiya mopahigayon og hearing aron masuta ang hinungdan sa aksidente ug gimanduan ang TCPI nga magpresentar og corrective measures aron dili na masubli ang nahitabo.

“We will lift the stoppage order as soon as we are assured that corrective measures are implemented to prevent similar incidents,” dugang pa sa pahayag sa Dole 7.

Niadtong Martes, Nobiyembre 19, ang TCPI nipagawas usab og pamahayag nga nagpakita sa ilang pagkaandam sa pag-review ug pag-update sa ilang mga safety protocols.

Ang TCPI usab nakig-alayon sa ilang kontraktor nga MCRI Global Corp. aron matubag ang mga panginahanglanon sa pamilya sa mga biktima nga sila si Jonel Geollina Baruedan Sr., 46, ug Cholen Sabayton, 45.

Ang mga biktima nga pulos residente sa South Poblacion ug trabahante sa MCRI Global Corp., kontraktor sa TCPI.

Samtang sila naglimpyo sa baghouse dust collector area sa cement grinding facility, natabunan sila sa mga materyales nga semento mga alas 8:30 sa buntag, Nobiyembre 18. / CDF