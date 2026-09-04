Superbalita Cebu

Plantasyon sa marijuana sa Toledo City gironda, tag-iya nakasibat

Plantasyon sa marijuana sa Toledo City gironda, tag-iya nakasibat
RONDA: Giimbentaryo sa PDEA ang mga naibot nga punoan sa marijuana sa Sityo Guincamote, Barangay Captain Claudio, Dakbayan sa Toledo. /TAMPO
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Usa ka plantasyon sa marijuana nga nahimutang sa Sityo Guincamote, Barangay Captain Claudio, Dakbayan sa Toledo ang gironda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency uban (PDEA) sa Toledo City Police Station, Naval Forces Central, Provincial Intelligence Unit, ug 2nd Provincial Mobile Force Company alas 11:08 sa buntag, Huwebes, Septiyembre 3, 2026.

RONDA: Giimbentaryo sa PDEA ang mga naibot nga punoan sa marijuana sa Sityo Guincamote, Barangay Captain Claudio, Dakbayan sa Toledo. /TAMPO
RONDA: Giimbentaryo sa PDEA ang mga naibot nga punoan sa marijuana sa Sityo Guincamote, Barangay Captain Claudio, Dakbayan sa Toledo. /TAMPO

Malampuson nga naibot ang 129 ka fully grown nga punoan sa marijuana nga gibana-bana nga mobalor sa P25,800.

Nailhan sa PDEA 7 ang giingong nagtanom niini nga si alyas Per, 30 anyos, nga wala diha atol sa ilang operation.

Padayon pa karong gipangita sa kapulisan si alyas Per kinsa mag-atubang og kasong kalapasan sa Section 16, Article II sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Drugs Act of 2002. / AYB

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