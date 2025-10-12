Plastik nga basura gikan sa relief goods bayloan og construction materials sa Daanbantayan

Tungod sa kadaghan sa mga botelya nga plastik nga walay sulod gikan sa mineral water nga gipang-donar alang sa mga biktima sa linog sa amihanang Sugbo, gilunsad sa Municipal Environment and Natural Resources Office (MENRO) sa lungsod sa Daanbantayan ang usa ka inobatibong programa nga gitawag og “waste-to-resource” aron bayloan ang plastik nga basura og construction materials aron matabangan ang mga residente nga makatukod pag-usab sa ilang mga naguba nga balay.
Sa usa ka pahayag gikan sa Menro Daanbantayan kaniadtong Lunes, Oktubre 6, 2025, nga pinaagi sa maong inisyatiba, matag duha ka kilo sa plastic bottles o residual plastics—lakip na ang mga putos sa relief goods—bayloan og tulo ka eco hollow blocks o duha ka sako sa eco sand nga gihimo gikan sa mga ginabas nga bildo nga botelya.
Matud pa sa MENRO, ang tumong sa programa mao ang pagpakunhod sa plastik nga basura samtang gipasiugdahan ang malungtarong paningkamot sa pagtukod pag-usab sa munisipyo.
“This initiative not only addresses waste management but also helps our fellow Kandayan-ons rebuild stronger and more resilient homes,” matud sa Menro sa ilang pamahayag. Giawhag sa Menro ang mga residente nga moapil sa maong programa, nga nagtinguha sa pagbangon sa komunidad. / CDF