Plastik nga kutsara, panit sa mais gihimong buwak isip derokasyon

Sa daginutong budget nga P30,000 alang sa pagderokasyon sa usa ka relihiyosong karo nga nagdala sa imahen ni Santo Tomas de Villanueva, ang local designer nga si Dan Wilson Damicog nakakita og oportunidad sa mga butang nga gipanglabay na sa uban.
Nagrepresentar sa Lungsod sa Danao atol sa probinsyal nga prosesyon sa Halad sa Pagtuo 2026 sa Cebu City Sports Center, gigamit ni Damicog ang liboan ka mga ginamit nga plastik nga kutsara ug uga nga mga panit sa mais sa pagmugna og usa ka malig-on ug nindot nga floral display.
Nagsugod ang proyekto isip praktikal nga solusyon sa problema sa pinansyal. Bisan pa nga naghatag ang Gobyerno sa Lungsod sa Danao og P30,000 nga alokasyon alang sa preskong mga buwak, ang maong kantidad igo-igo ra kaayo para sa usa ka dakong karo nga gidesinyo sa pagpasidungog sa patron sa Danao.
Imbes nga magkompromiso sa disenyo nga gikinahanglan para sa balaang pasundayag, nidangop si Damicog sa pag-upcycle aron mapahimuslan ang matag piso.
"Out of what the city gave me for the fresh flowers itself, it was only 30k. That budget is really small. So, we looked for ways to truly enhance it so our decorations would look very grand," matod ni Damicog.
Ang sentro sa karo nagpakita sa 3,000 hangtod 4,000 ka ginamit nga plastik nga mga kutsara nga gipamalit gikan sa nangaging mga kalihukan sa kabatan-unan sa simbahan, ug giporma nga buwak.
Ang pagkuha sa mga background texture nahimo usab nga lokal: nangolekta si Damicog og mga gipanglabay nga uga nga panit sa mais direkta gikan sa mga mag-uuma sa kabukiran nga mga barangay sa Danao, ug giparesan kini og barato nga mga perlas nga gipalit online aron madugangan og gamay nga kislap.
Ang pagtrabaho niini nagkinahanglan og pailub, kainit, ug daghang mga kamot sulod sa duha ka mga semana.
"The spoon was exposed to heat, then put into water so it could be molded into a flower," pasabot ni Damicog,
Lisod kini nga buhaton kon magsolo ra si Damicog ug maayo na lang kay gitabangan siya og pito ka mga sakop sa iyang pamilya.
Wala madugay, ang lokal nga kabatan-unan gikan sa parokya ning-apil na sa pagtabang hangtod nga nahimo na kining usa ka kalihukan sa komunidad.
"In my family itself, there are about seven of us. Then the youth from the church, they also helped. After class, at night, we would just talk, and it became like bonding for us," batbat ni Damicog. / ABC