Plate Spotter website, gilusad sa LTO 7

Gilusad sa Land Transportation Office (LTO) 7 ang “LTO 7 Plate Spotter Website,” usa ka bag-ong online platform nga gitumong aron matabangan ang mga motorista nga masusi ang availability ug nahimutangan sa ilang mga plaka sa motor vehicle ug motorsiklo.
Opisyal nga gilusad ni LTO 7 Director Wendel Dinglasan ang digital platform sa unang semana sa Agusto isip kabahin sa paningkamot sa ahensiya nga mapaayo ang serbisyo pinaagi sa teknolohiya ug himuong mas sayon alang sa mga motorista ang ilang mga transaksyon.
“Public service should be accessible, efficient, and convenient. Through the Plate Spotter Website, we are giving motorists an easier way to locate and claim their license plates,” matod ni Dinglasan.
Ang mga motorista nga adunay sakyanan nga narehistro ubos sa LTO 7 mahimong moadto sa www.lto-r7-platespotter.ph ug mangita sa ilang plaka. / DPC