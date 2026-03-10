Players of the Week sila Wemby, Herro

Napili sila si San Antonio Spurs center Victor Wembanyama ug Miami Heat guard Tyler Herro isip labing bag-ong National Basketball Association (NBA) Players of the Week.

Si Wembanyama nagrepresentar sa Western Conference samtang si Herro sa Eastern Conference.

Ang 7’4” nga si Wembanyama maoy nangulo sa Spurs aron makaposte og 4-0 nga rekord sa niaging semana pinaagi sa iyang double-double averages nga 26 puntos ug 10.5 rebounds.

Ang Heat nakaposte sab og 4-0 nga rekord sa niaging semana diin nag-average si Herro og 26.3 puntos, 5.5 rebounds, ug 4.8 assists. / Gikan sa wires