Playing coach gihapon si LA?

Wala gisalikway ni LA Tenorio ang posibilidad nga magpabilin siyang playing coach sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa sunod nga komperensiya sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50.
Gipasabot ni Tenorio, 41, nga napugos lang siya paghangop sa obligasyon isip playing coach sa ilang kampanya sa Philippine Cup gumikan kay nakasinati og angol ang ilang duha ka guards nga sila si Jerome Lastimosa ug Paul Lee.
Sa Philippine Cup, ang Hotshots gipalagpot sa TNT Tropang 5G sa quarter-finals, 109-118. / ESL