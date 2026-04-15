Playing time ni Curry kunhoran

Tulo ka mga magduduwa sa Golden State Warriors lakip na niini si superstar Stephen Curry ang kunhoran og playing time sa ilang pag-asdang sa Los Angeles Clippers karong Huwebes sa alas 10:00 sa buntag, Abril 16, 2026 (PH time), sa tinagakay nga duwa sa Play-in Tournament sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Nagkanayon si coach Steve Kerr nga gawas ni Curry, limitahan sab ang playing time nila ni Al Horford ug Kristaps Porzingis.
Kini gumikan kay pulos gikan sa pagkaangol ang tulo ka dekalidad nga mga magduduwa. / Gikan sa wires