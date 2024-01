PLDT, Smart mipalig-on sa connectivity sa Sinulog 2024

Gawas sa relihiyusong kalihokan, ang mga Sugbuanon ug mga turista ningsaulog sa ika-459 nga Fiesta ni Señor Santo Niño uban sa pagsinati sa hingpit nga kaalegre sama sa mga parada, konsyerto, pageantry, ug madasigon nga mga kompetisyon uban sa maayong koneksiyon sa internet.

“We are committed to hono­ring the rich heritage and passions of the Cebuanos. We believe in fostering a relationship with our loyal subscribers that extends beyond services - valuing their individuality and catering to their interests. Our aim is to be a part of their journey, not just during the festival, but in all aspects of their digital lifestyle,” matod ni Melvin Consunji Nubla, First Vice President (FVP) ug pangu sa Go-To-Market and Subscriber Management sa Smart.

Ang PLDT ug Smart mipa­lig-on sa ilang communication ug connectivity services sa pagpaabot sa Sinulog, nga makapahimo sa mga nanambong nga makadakop ug makapaambit sa mga halandu­mon nga mga higa­yon gikan sa festival.

Dugang pa, gisangkapan sa PLDT ug Smart ang Cebu media entities ug ang Basilica Minore del Sto. Niño de Cebu nga adunay paspas ug kasaligan nga wired ug data connectivity, nga nagpahigayon sa hapsay nga livestreaming sa mga mardi gras sa festival, mga misa, solemne nga mga prosesyon sa tiil.

Ang PLDT ug Smart nagbutang usab og mga booth sa mga gitudlo nga mga punto sa pali­bot sa siyudad, nga naghatag og dinalian nga tabang sa mga nanambong, pagsiguro nga ang mga panginahanglan sa koneksyon matubag sa tibuok kapistahan.

Sa pakigtambayayong sa mga lokal nga partner nga establisemento sama sa restaurants ug mga bar, ang Smart nagtanyag usab og eksklusi­bong perks ug mga diskwento sa mga maunongong kusto­mer, kabahin sa padayon nga mga paningkamot sa pagha­tag og balik ngadto sa mga subscriber ug pagpalambo sa ilang kasinatian sa festival.

Si Lloyd Genesiran, Junior Manager ug Sinulog Festival Lead sa Smart Go-to-Market ug Subscriber Management, mipaambit, “Our goal has always been to make Smart a meaningful part of Cebu City and its constituents. It’s truly rewarding to see our hard work pay off and see the value we add to their Sinulog exper­ience.”

Giseguro sa PLDT ug Smart nga ang diwa sa Sinulog Festival gipaambit sa tanan, on-site ug online, kabahin sa mas lapad nga mga inisyatibo nga nagkonektar sa mga Filipino, ug sumala sa pasalig sa grupo sa kinatibuk-ang digitalization thrust sa gobyerno.