PLDT, Smart misuporta sa kapistahan sa Kabisay-an

Ang PLDT Inc. ug ang wireless subsidiary nga Smart Communications, Inc. (Smart) nagpadayon sa ilang suporta sa mga dagkong tinuig nga kapistahan sa Kabisay-an.

Kini sa pagseguro sa labing maayo nga kasinatian ug eks­klusibong mga benepisyo nga gitanyag sama sa pagsaksi ug pagpaambit sa Sinulog sa Sugbo, Dinagyang sa Iloilo, ug Ati-Atihan sa Kalibo.

“Our customers shape the heartbeat of these iconic Visayan festivities. By continuously innovating our services, we deepen ties with subscribers in supporting age-old rituals andspearheading inclusivity. We enable them to fully immerse in heritage while seamlessly capturing memories to treasure,” matod ni Melvin Consunji Nubla, FVP ug Head sa Go-To-Market and Subscriber Management sa Smart.

Gipataas sa grupo ang kapasidad sa network niini ug gilusad ang mga tanyag nga promosyon sa mga nag-unang siyudad ug mga lungsod aron makahimo sa seamless connectivity alang sa mga kustomer atol sa festival.

Gipatuman ang Smart wireless network augmentations nga nakatutok sa kapasidad, coverage, ug resiliency upgrades.

Dugang pa, ang PLDT naghatag og libreng koneksyon ug suporta sa bandwidth alang sa livestreaming sa festival nga mga kalihokan ug kalihokan sa local go­vernment units. Gitugotan niini ang bisan kinsa gikan sa tibuok kalibutan sa pagsaksi sa mga engrande nga selebrasyon ug pagpalambo sa kultura sa kapistahan sa Kabisay-an pinaagi sa real-time nga online broadcasts.

Nahimo kini nga posible gumikan sa kugihan nga mga inhen­yero sa network nga kasagaran nagtrabaho nga walay kakapoy sama ni sama kang Naoemi Fuentes, Service Surveillance and Assurance Specialist ubos sa Network Services Operations Group sa Smart Communications, Inc., aron pagsiguro nga maayo kaayo nga kasinatian ang idalit ngadto sa mga kusto­mer.

“Whenever duty calls, especially during big events such as festivals, I don’t hesi­tate to answer even if I have to work overtime. We need to outdo ourselves and our performance with every year to ensure seamless connectivity for our customers. This way, we help make PLDT and Smart remain number 1,” matod ni Fuentes.

Ang Smart nagbutang usab og up experiential booths sa nag-unang gitumbok nga mga lugar aron ang mga kusto­mer makabaton og hingpit nga kasinatian sa festival samtang nag-avail sa mga serbisyo sa Smart ug lainlaing promo perks.

Ang mga kapistahan sa Kabisay-an nga mapaambit sa mga Pilipino sa tibuok kalibutan mao ang PLDT ug Smart’ integrated fixed ug wireless networks, pagsuporta sa nagkadaghang broadband ug mobile data panginahanglan sa mga Pilipino sa tibuok nasod.

Kini nga mga inisyatibo nahiuyon sa mga paningkamot sa grupo sa pagdugtong sa mga komunidad sa mga Pilipino pinaagi sa mga promosyon sa serbisyo.

Uban sa pasalig nga suportahan ang nasudnon nga agenda sa pagbag-o sa digital sa gobyerno, ug mga kampeon sa UN Sustainable Deve­lopment Goal #9, nga nagtutok sa pagtukod og lig-on nga imprastraktura ug pagpalambo sa kabag-ohan.