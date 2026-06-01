Plea bargainer ug mekaniko, tiklo sa P2.5-M nga shabu

Nadakpan pagbalik ang usa ka construction worker nga plea bargainer ug ang iyang kauban nga mekaniko atol sa gilusad nga buy-bust sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 uban sa Liloan Municipal Police Station alas 12:15 sa udto, Dominggo, Mayo 31, 2026, sa Purok Mahogany, Barangay Tayud, Lungsod sa Liloan.
Ang mga nadakpan giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga silang alyas Joseph, 39, construction worker, taga Barangay Catarman ug si alyas Christopher, 33, auto mechanic, taga Barangay Tayud.
Nasakmit gikan kanila ang 13 ka putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 375 gramos nga dunay average market value nga P2.5 million, buy-bust money, usa ka cellphone ug usa ka sedan nga sakyanan.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case buildup si alyas Joseph una pa gipahigayon ang buy-bust.
Nadakpan na kaniadto sa Lungsod sa Carmen si Joseph sa kaso gihapon sa ilegal nga drugas apan naka-plea bargain ug nakagawas. / AYB