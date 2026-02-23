Plea deal sa kaso sa hit-and-run gisupak

Napakyas ang tanyag nga plea bargain deal sa hit-and-run nga naglambigit sa 21-anyos nga si Sean Andrew Pajarillo atol sa arraignment niadtong Pebrero 20, 2026, human gisalikway sa kampo sa biktima nga si Kingston Ralph Cheng ang mga kondisyon nga gipahamtang sa akusado.
Atol sa gihimong Pre-Trial and Arraignment Hearing niadtong Biyernes, ang abogado ni Pajarillo nipadayag sa ilang kaandam nga mo-plead guilty.
Apan kini ubos sa kondisyon nga dawaton sa pamilyang Cheng nga ang akusado wala mosukol sa pagdakop ug duna kini ‘mental health issues,’ partikular na ang Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).
Apan ang legal counsel sa pamilyang Cheng nga gipangulohan ni Terrence Fernandez, nisupak sa maong mga pangangkon.
Matod ni Fernandez, ang ADHD dili usa ka exempting circumstance o rason aron makalingkawas sa tulubagon ubos sa balaod sa krimen.
Gipasabot ni Fernandez nga ang ADHD dili makababag sa katakos sa usa ka tawo sa pag-ila sa husto ug sayop, ug dili kini matawag nga direktang hinungdan sa insidente.
Gitataw niya nga ang pagkahubog sa ilimnong makahubog sa wala pa ang insidente mao ang mas mahinungdanong aspeto.
Ubos sa Article 12 sa Revised Penal Code sa Pilipinas, ang mga exempting circumstances naglakip lamang sa pagkabuang, apan dili ang mga kondisyon sama sa ADHD gawas kon mapamatud-an nga nawad-an gyud og panabot ang tawo atol sa paghimo sa krimen.
Gisupak sab ni Fernandez ang kondisyon nga non-resistance, sanglit sukwahi kini sa mga asoy nga si Pajarillo kaduha nisulay sa pag-ikyas.
Sumala sa kampo ni Cheng, ang akusado nisuway sa pag-ikyas gikan sa mga guwardiya sa subdivision human kini nisulod sa gated community, lakip na ang usa ka higayon diin nakaabot pa kini og 100 metros.
Ilaha sab nga gituki ang dagan sa hitabo: ang unang pagbangga sa usa ka Toyota Vios, ang kamatayon ni Cheng sa Paseo Saturnino, ug ang padayon nga pag-ikyas niini pasulod sa Maria Luisa Subdivision.
Tungod sa pagsalikway sa maong mga kondisyon, ang abogado ni Pajarillo nipasaka og mosyon nga “not guilty”.
Gikompirmar ni Fernandez nga gawas sa reckless imprudence resulting in homicide, ang kampo ni Cheng nipasaka sab og dugang reklamo alang sa pagdumili sa paghatag og tabang.
Ubos sa Article 275 sa Revised Penal Code, ang dili pagtabang sa usa ka tawo nga anaa sa kakuyaw adunay silot nga pagkabilanggo.
Matod sa mga abogado, kini nga ikaduhang kaso makapabug-at sa silot ug mahimong moresulta sa pagkadili na kwalipikado sa akusado alang sa probation kon mapamatud-an nga sad-an.
Ang Regional Trial Court (RTC) - Cebu City Branch 17 nipahigayon sa unang hearing sa kaso karong Abril 23, 2026. / EHP