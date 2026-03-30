Plete sa traysikol, habal-habal misaka bisan walay pagtugot

Nikolekta na og usbaw sa pletehan ang mga drayber sa traysikol ug habal-habal sa Dakbayan sa Mandaue bisan wa pay pagtugot.
Kini ang gisusi karon sa mga opisyal sa dakbayan human ningtumaw ang mga reklamo sa mga sumasakay batok sa mga drayber nga nipatuman og unauthorized nga fare hike.
Matod ni Konsehal Carlo Fortuna, sa pagkakaron wala pa’y pormal nga petisyon alang sa pagsaka sa pletehan sa traysikol, ug gitataw niya nga ang bisan unsang kausaban kinahanglan moagi sa saktong proseso.
Bisan pa niini, iyang giangkon nga adunay pipila ka mga drayber nga nagbuot-buot na og pasaka sa plete.
“Sa pagkakaron, wala pa’y pormal nga petisyon aron opisyal nga patas-an ang plete sa traysikol,” matod ni Fortuna.
“Mao na nga nanawagan kita kanila nga panalipdan ang atong mga pasahero,” dugang niya.
Gipasabot niya nga ang mga fare adjustment kinahanglan pa nga susihon sa traffic and tricycle board, diin sila ang modeterminar kon ang usbaw nga P1 o P2 makatarunganon ba base sa kasamtangang sitwasyon.
Sa pagkakaron, nanawagan si Fortuna sa mga opisyal sa barangay ug sa mga traffic unit nga hugot nga bantayan ang pletehan, ilabi na sa mga drayber sa habal-habal.
Sa level sa barangay, gisugdan na ang mga paningkamot aron himuong standard ang pletehan ug malikayan ang sobra nga paningil.
Si Kapitan Dante Borbajo sa Barangay Canduman niingon nga ang mga lider sa silingang dapit, lakip na ang Casuntingan, bag-ohay lang nagkauyon sa standard nga pletehan human sa ilang panagtagbo sa miaging semana.
“Nagkauyon mi sa standard nga plete. Ang ilang minimum kay P25 alang sa mga drayber sa habal-habal,” asoy ni Borbajo.
Matod niya nga ang mga tariff rate i-post na sa mga terminal aron magiyahan ang mga pasahero.
“Magbutang mi og mga tarpaulin didto aron makita sa mga tawo kon pila gyud ang angay nilang bayran,” matod sa kapitan.
Giila ni Borbajo nga ang pagsaka sa pletehan, resulta sa nagmahal nga galastuhan, apan iyang gipasabot nga ang usbaw kinahanglan magpabilin nga makatarunganon.
Iyang namatikdan nga kasagaran sa usbaw anaa sa P2 ngadto sa P5 depende sa gilay-on, diin ang labing gamay nga plete naa sa P20 alang sa duol nga biyahe.
Aron masulbad kini, giawhag ni Borbajo ang mga drayber nga sundon ang nasabutan nga presyo ug likayan ang pagpahimulos sa mga pasahero.
Gidasig sab niya ang ubang mga barangay sa pagsagop sa susamang lakang. / ABC