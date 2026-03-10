Pletehan sa barko paingon sa Sta. Fe gipaumentohan

Sugod niadtong Lunes, Marso 9, 2026, mas dako na ang pletehan nga bayran sa mga pasahero nga mobiyahe paingon ug gikan sa Santa Fe, Bantayan Island.
Kini human gipatuman sa Island Shipping Corporation ang bag-ong fare matrix tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana.
Sa usa ka advisory nga gi-post sa Public Information Facebook page sa Santa Fe niadtong Martes, Marso 10, ang tagdumala sa Island Shipping nagkanayon nga ang maong kausaban sa plete gikinahanglan tungod sa walay hunong nga umento sa lana.
Ania ang bag-ong pletehan lakip na ang P70 nga fuel surcharge:
Regular: P370 (P300 base fare + P70 fuel surcharge)
Senior Citizen: P291 (P221 base fare + P70 fuel surcharge)
Student: P318 (P248 base fare + P70 fuel surcharge)
Bata (0–11 anyos): P225 (P155 base fare + P70 fuel surcharge). / CDF