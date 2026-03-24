Pletehan sa habal-habal sa Mandaue, kontrolon

Gitinguha sa Dakbayan sa Mandaue nga hatagan og proteksyon ang mga sumasakay batok sa “arbitrarily pricing” o pataka nga paningil sa plete sa habal-habal pinaagi sa bag-ong resolusyon nga magtakda og standard nga pletehan sa tanang 27 ka barangay.
Bag-ohay lang gipasar sa Konseho sa Dakbayan sa Mandaue ang Resolution No. 365-2026, nga giduso ni Konsehal Jun Arcilla Jr. ug gipaluyohan ni Liga ng mga Barangay President Dante Borbajo.
Ang maong resolusyon nanawagan alang sa “standardization” o pagtakda og unipormeng pletehan sa mga motorcycle-for-hire sa tanang 27 ka barangay sa dakbayan.
Kini nga lakang gihimo tungod sa nagkadaghang reklamo gikan sa mga sumasakay, ilabi na sa mga estudyante ug trabahante, mahitungod sa dili managsama nga pletehan bisan og pareho ra ang gilay-on sa biyahe.
Sumala sa mga taho, adunay pipila ka mga drayber nga maningil og P25 hangtod P40 alang sa biyahe nga moabot lang og usa ka kilometro nga nakapaalarma tungod sa walay klarong basehan sa presyo.
Matod ni Arcilla, tinguha sa resolusyon nga magdala og kahusay ug kaangayan sa sistema pinaagi sa paghatag og gahom sa mga barangay sa pagpangulo sa pagtakda og makatarunganon nga presyo.
Giklaro niya nga hangyuon ang mga kapitan sa barangay nga magpatawag og tigom uban sa mga drayber sa habal-habal nga nag-operate sa ilang tagsa-tagsa ka lugar aron magkauyon sa pletehan.
“Gihimo namo kini nga resolusyon aron ang mga kapitan sa barangay makapatawag og tigom ug madeterminar ang husto ug makiangayon nga plete, aron maseguro nga walay kalibog o panagbangi. Kon pasagdan lang nato kini, mahimong mosangpot kini sa kagubot diin ang pipila ka drayber maningil lang og bisan unsa ilang gusto. Lisod kini ilabi na sa mga estudyante,” matod ni Arcilla.
Bisan og giila niya nga masabtan ang pagsaka sa plete tungod sa pagmahal sa lana, gihatagan og gibug-aton ni Arcilla ang panginahanglan sa pag-regulate sa presyo aron malikayan ang pag-abuso ug maprotektahan ang mga sumasakay.
Ubos sa resolusyon, ang matag barangay mopahigayon og konsultasyon uban sa mga lider sa grupo sa mga drayber.
Ang final nga fare matrix magdepende sa dagan sa maong mga panaghisgot.
Ang serbisyo sa habal-habal nagpabiling importante nga paagi sa transportasyon sa mga sudlunon nga dapit sama sa Barangay Casili ug Barangay Tawason, diin limitado ang agianan sa mga pampublikong sakyanan sama sa traysikol. / ABC