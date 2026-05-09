Plitehan, bayrunon sa eskuwelahan kalisdanan sa mga tinun-an sa bukid

Nagpabiling dakong hagit alang sa mga estudyante gikan sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang taas nga plitehan ug uban pang galastuhan sa pag-eskwela. Kini base sa datos ug mga asoy nga gipresentar atol sa usa ka executive session sa konseho sa dakbayan.
Gipakita sa diskusyon nga ang gilay-on sa pinuy-anan maoy naghatag og bug-at nga palas-anon sa mga estudyante nga nagtinguha og kolehiyo, ilabi na kadtong nagbiyahe gikan sa mga upland communities paingon sa mga tunghaan sa sentro sa siyudad.
Kini nga isyo nitumaw human nalangay sa konseho ang accreditation sa Asian College of Technology International Educational Foundation (Actief) Pit-os campus. Kini human sa 8–7 nga botasyon nga nagsalikway sa memorandum of agreement (MOA) nga unta magtugot sa Actief nga makaapil sa scholarship program sa siyudad.
Suma ni Shirley Otadoy, representante sa Scholarship Office, ang gasto sa plitehan pa lang daan dako na og epekto sa kapasidad sa mga estudyante nga mopadayon sa ilang pagtuon.
Gihisgotan niya ang mga estudyante gikan sa Gutban paingon sa Talamban, diin ang usa ka biyahe mokantidad na og P150.
Ang duha ka biyahe moabot og P300 matag adlaw, wala pa’y labot ang pagkaon ug uban pang gamit sa eskwela.
Bisan og naghatag ang siyudad og transportation allowance nga P5,000 matag semester o halos P1,000 matag buwan, wala kini labot nga tabang alang sa boarding house.
Si Bise Mayor Tomas Osmeña, kinsa maoy nangulo sa session, niasoy nga bisan ang mubo nga distansya gikan sa bukid paingon sa duol ngatunghaan dako gihapon og gasto. / CDF