Plitehan sa barko sa Visayas misaka na

Nakaapektuhan na og sugod ang mga biyahe ug operasyon sa kadagatan sa Visayas tungod sa pagsaka sa presyo sa lana sa kalibutan taliwala ning nagkagrabe nga tensyon sa Middle East.
Ang dagkong mga kompanya sa barko nipahibalo na og mga kanselasyon sa biyahe ug pagsaka sa plite.
Sumala sa mga operator, ang pagsaka sa gasto sa gasolina hangtod sa 40 porsyento dako og epekto sa gasto sa operasyon sa mga sakyanan sa dagat, hinungdan nga napugos ang mga kompanya sa pag-usab sa ilang mga taripa ug, sa pipila ka higayon, pagpahunong sa mga rota aron magpabiling lig-on ang ilang panalapi.
Ang fastcraft operator nga OceanJet nipahunong una sa pipila ka mahinungdanong mga rota nga nagkonektar sa Sugbo ngadto sa Leyte ug Bohol.
Ang mga kanselasyon, nga nagsugod niadtong Marso 6, gilauman nga molungtad hangtod sa Marso 20, 2026.
Lakip sa apektadong mga biyahe mao ang 10:00 AM Cebu–Palompon ug ang 6:45 PM Cebu–Getafe.
Dugang sa OceanJet, ang apektadong mga pasahero adunay katungod sa full refund o libreng pag-usab sa eskedyul.
Sa susamang bahin, ang Gabisan Shipping Lines nisuspende usab sa ilang biyahe matag Lunes sa udto tali sa Sugbo ug Talibon sugod karong Marso 9, ug nipili sa mas limitado nga eskedyul matag semana.
Ang Star Philippines Shipping Lines nipatuman og fuel surcharge alang sa rota nga Cebu–Naval sugod sa samang petsa.
Samtang, ang FastCat ug Roble Shipping nagpadayon sa kadaghanan sa ilang mga eskedyul apan nagpatuman og mga adjustment sa panalapi.
Ang FastCat nipagawas og bag-ong "fare matrix" sugod niadtong Marso 6, samtang ang Roble Shipping nagpaila og temporaryo nga fuel surcharge sa tanang plite ug kargamento sugod karong Marso 9.
Ang Super Shuttle Ferry nipatuman usab og 20 porsiyento nga pagsaka sa plite ug kargamento sa tanan nilang mga sanga sugod karong Marso 9.
Sa lahi nga advisory gikan sa Montenegro Shipping Lines, gipahibalo ang bag-ong eskedyul sa biyahe sugod karong Marso 23 alang sa mga rota tali sa Dumaguete, Dapitan, ug Siquijor. Lakip niini ang bag-ong mga presyo alang sa mga pasahero ug mga sakyanan, gikan sa motor hangtod sa mga "heavy equipment."
Ang Cokaliong Shipping Lines Inc. nipagawas usab og updated nga plitehan sugod karong Marso 9, 2026, alang sa biyahe tali sa Dakbayan sa Sugbo ug Dakbayan sa Surigao: Economy: P1,584, Tourist: P1,872, Cabin: P2,304.
Ang diskuwentong mga plitehan alang sa mga estudyante, menor de edad, senior citizen, ug PWD mao kining mga mosunod: estudyante: P1,371.11 (Economy), P1,620.41 (Tourist), P1,861.63 (Cabin), Menor de Edad: P1,051.77 (Economy), P1,243.00 (Tourist), P1,529.85 (Cabin), Senior/PWD: P1,279.87 (Economy), P1,512.58 (Tourist), P1,861.63 (Cabin), Premium Suite Rooms: P5,472 (duha ka tawo) ug P8,208 (tulo ka tawo).
Ang Department of Energy (DOE) nipagawas og estriktong advisory sa presyo hangtod sa Marso 9 aron mapugngan ang sobra nga pagpataas sa presyo.
Ang presyo sa premium ug special nga gasolina limitado sa P76.50 matag litro, P64.70 sa regular nga gasolina, ug P66.59 sa diesel. Nagpahimangno ang DOE nga kung dili hinay-hinayon ang pagsaka, ang diesel mahimong moabot og P80 o P90 matag litro sa mosunod nga mga semana.
Isip tubag sa krisis, gimanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisina sa gobiyerno nga mobalhin sa four-day workweek sugod karong Lunes aron makunhoran ang konsumo sa lana sa nasod. Matod ni Energy Secretary Sharon Garin, ang ahensya padayon nga nag-monitor sa mga gasolinahan sa tibuok nasod. / EHP