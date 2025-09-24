Plumber mikawat og electrical wires, sikop

Natanggong sa prisohan ang usa ka sub-contractor plumber human giingong nangawat og mga wire sa usa ka inilang construction site nga nahimutang sa D. Jakosalem Street, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo niadtong Septiyembre 23, 2025.
Ang dinakpan nailhan lang sa alyas Berto, 43, lumad nga taga Lungsod sa Daanbantayan apan kasamtangang nagpuyo sa Barangay Hipodromo, Siyudad sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Parian Police, giingong si Berto nasakpan sa guwardiya dihang padulong na unta siya mogawas sa ilang construction site ug atol sa gipahigayon nga inspeksyon nakit-an ang mga wire diha sa iyang hardhat gipasok.
Nakuha gikan sa dinakpan ang unom ka metros sa 5.5 mm THHN wire ug 2.6 metros sa 8.5 mm THHN wire nga dunay kinatibuk-ang kantidad nga P508. / JDG