PMI Bohol boxers moatake sa Naga

Moatake ang mga boksidor sa PMI Bohol Boxing Gym nga sila si Richard Laspona, Angilou Dalogdog, ug Datu Adam sa City of Naga, Cebu karong Disyembre 21, 2025, alang sa "Bakbakan Singko sa Naga" boxing promotion.
Si Laspona moaway sa supporting main event batok kang Arvin John Sampaga.
Naggunit si Laspona og 9-0, 5KOs nga rekord samtang si Sampaga adunay 8-3-1, 3KOs nga baraha.
Sa iyang bahin, si Dalogdog makigbatok ni Dennis Gaviola sa undercard.
Tinguha ni Dalogdog nga makabawi human niya nasinati ang labing una niyang pilde, pipila ka buwan ang nakalabay.
Adunay 10-1, 4KOs nga rekord si Dalogdog samtang si Gaviola adunay 3-9-2, 2KOs nga rekord.
Sa laing away sa undercard, makigbinukbokay si Adam kang Kier Espere.
Si Adam adunay 5-0, 3KOs nga rekord samtang si Espere naggunit og 8-8-1, 2KOs nga baraha.
Sa main event sa promosyon, magsangka sila si Arlando Senoc (7-0, 6KOs) ug Jeric Noynay (5-1, 1KO) alang sa inilugay sa World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific Youth title. / EKA, ESL