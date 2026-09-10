PMI Boxers nangharos

Nangharos ang mga boksidor sa PMI Bohol Boxing sa “Kumong Bol-Anon 26: The Prelude” boxing card niadtong Miyerkules, Septiyembre 9, 2026, sa Loon Municipal Sports Complex sa Lungsod sa Loon, Bohol.
Nangulo sa grupo mao si Gerwin “The Gladiator” Asilo kinsa nilupig sa beteranong si Renoel Pael pinaagi sa unanimous decision sa main event sa promosyon.
Gilubong ni Asilo si Pael sa scorecards sa tulo ka judges, 79-73, 79-73, ug 78-74.
Si Asilo nisaka sa 13-2, 5KOs nga rekord samtang si Pael nahagbong sa 24-19-2, 12KOs nga baraha.
Sa undercard, ningdaog sila si Jericho Acaylar (5-0, 2 KOs) batok ni Alex De Quiroz (5-3-1, 2 KOs) pinaagi sa unanimous decision, Sugarey Leonard Pores (10-2, 6 KOs) batok ni Jelo Bacalso pinaagi sa unanimous decision, ug Dryxz Russel Sardalla (2-0, 1 KO) batok ni Anthony Galan (3-2-2, 2 KOs) pinaagi sab sa unanimous decision.
Ang promosyon nagsilbeng pampagana sa usa ka makasaysayong promosyon sa Bohol nga mao ang main card sa “Kumong Bol-Anon 26” nga ipahigayon karong Sabado, Septiyembre 12 sa Bohol Wisdom School Gymnasium sa Tagbilaran City.
Sa main event ning maong promosyon, mag-away og balik sila si Reggie “The Filipino Phenom” Suganob ug South African Sivenathi Nontshinga alang sa International Boxing Federation (IBF) light-flyweight title eliminator.
Sa Loon card, parehong ningtunga sila si Suganob ug Nontshinga aron isibya ang ilang gikahinamang panagsangka og balik nga maoy labing dakong away nga mahitabo sa kasaysayan sa Bohol boxing. / ESL