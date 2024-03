PMSC di na makakuha og dolomite sa DMC

Dili na makabaligya og supply sa dolomite ang Dolomite Mining Corporation ngadto sa Philippine Mining Service Corporation (PMSC) subay sa giluwatang cease and desist order sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo.

Mao kini ang gisaad sa DMC sa Kapitolyo tungod sa giingong natala nga mga kalapasan sa PMSC sa balaod ug palisiya sa lokal nga mga ordinansa.

Ang DMC usa ka korporasyon nga nagkubkob og dolomite sa lungsod sa Alcoy sa habagatan sa lalawigan sa Sugbo.

Samtang ang PMSC maoy moproseso, mobaligya ug mo-transport sa dolomite ug ubang quarry resources.

Sa suwat nga nadawat ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa Marso 11, pinaagi sa legal counsel sa kompaniya, Atty. Raymund Martelino, gisaad niini ang pagsubay sa lagda sa gobernador.

Giingong nasayran sa Kapitolyo nga bisan pa kon gimando na ang pagpahunong sa supply ngadto sa PMSC, nagpadayon kini pagbaligya sa naasoy’ng kompaniya.

“In compliance with said order, we undertake to ensure compliance therewith immediately. Further, DMC reaffirms its commitment to faithfully adhering to all relevant laws, rules and regulations.”

Una nang nipahibawo ang kagamhanan nga napakyas ang PMSC sa pagbayad ngadto sa Barangay Pugalo ug sa buhisan niini sa Probinsya gumikan sa ilang pag-operate sa lugar.

Samtang ang DMC padayon na nga nibayad sa ilang buhisan sa Kapitolyo nga wala mabayri sukad pa sa 2008 nga karon gipaagi niini pagbayad sa installment basis sukad sa Abril 2023.

Gipahibawo sa kagamhanan nga hangtod niining pagsuwat, wala pa’y nadawat ang Kapitolyo nga bayad sa P1.9 bilyunes nga buhis gikan sa PMSC nga unang nakwenta sa 2020. / ANV