PNP: 15 namatay, 6 missing resulta sa hagabat

Base sa talaan nga gipagawas sa Philippine National Police (PNP) nga moabot sa 15 ang nangamatay samtang adunay unom ang missing tungod sa grabeng kahimtang sa panahon dala sa habagat o southwest monsoon.
Sa press conference niadtong Lunes, Agusto 10, 2026, matod ni PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Rae Co nga upat ang namatay sa Baguio City, usa sa Batangas, samtang tagduha sa Rodriguez, Rizal, ug La Trinidad, Benguet.
Ang maong mga biktima namatay human natabunan sa landslide o rockslide.
Matod ni Co nga adunay tulo ka tawo ang namatay tungod sa pagkalumos sa Alaminos, Pangasinan; Binangonan, Rizal; ug Batangas City.
Duha sab ang nakuryentehan ug namatay sa La Union ug Batangas.
Usa ka lalaki ang namatay human natumbahan sa kahoy sa Antipolo City, Rizal.
Sumala ni Co, lima ka tawo ang gikatahong missing sa Cordillera ug usa sa Calabarzon.
Niingon siya nga 11,402 ka personnel sa PNP ang gipakatap aron magpahigayon og search, rescue, ug retrieval operations tungod sa epekto sa habagat. Kapin 2,000 pa ka personnel ang gipakatap aron magmentinar sa kalinaw ug kahapsay sa mga evacuation center ug komunidad.
Nakagluwas sab ang PNP og 50 ka tawo taliwala sa kusog nga pag-uwan sa Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, ug Cordillera.
Samtang si PNP Chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr., sa iyang bahin, nga iyang gimanduan ang mga police unit sa mga lugar nga apektado sa habagat nga magpabili’ng naka-heightened alert, ug palig-unon ang preemptive evacuation sa mga komunidad nga delikado sa baha ug landslide. / TPM/SunStar Philippines