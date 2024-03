PNP: 29 nalumos sa Easter Sunday

Nakatala ang Philippine National Police (PNP) og 29 ka mga kamatayon nga may kalabutan sa pagkalumos atol sa pag-obserbar sa Semana Santa.

Sumala kini ni Colonel Jean Fajardo, hepe sa PNP Public Information Office (PIO), niadtong Dominggo, Marso 31, 2024.

Sa interbyo sa radyo, si Fajardo niingon nga 34 ka mga insidente sa pagkalumos ang natala sa Calabarzon, Ilocos, Cagayan ug Bicol sugod sa alas 6:00 sa buntag niadtong Marso 24.

Sa mga nangamatay nga may kalabutan sa pagkalumos, 10 ang sa Calabarzon, unom matag usa sa rehiyon 1 ug 2 ug lima sa Bicol.

Matod ni Fajardo nga tulo usab ang missing tungod sa pagkalumos samtang tulo ang nangaangol tungod sa hapit pagkalumos.

Siya niingon nga ang mga missing anaa sa Rosales, Pangasinan; Jones, Isabela ug Tumauni, sa probinsya usab sa Isabela.

“Ang isa sa naging consideration natin ng deployment ngayon dahil in recent years, ‘yung last year ay meron tayong naitala na 63 drowning incidents kaya yan yun naging consideration kaya ‘yung mga pulis natin dineploy natin sa mga recreational parks, resorts, beaches ay mga trained ito sa search and rescue,” matod ni Fajardo.

“Meron tayong dalawang incidents na near drowning pero dahil sa maagap na presence ng ating mga pulis particularly diyan sa Ilocos Sur, apat na taon ‘yung muntik na malunod diyan, buti na lang ‘yung pulis natin nasagip ito at nakapag-perform sila ng CPR kaya naligtas nila ‘yung 4-year-old na bata kaya ito ay nasa magandang kundisyon,” dason niya.

Si Fajardo niingon nga ang PNP nakatala usab og 10 ka vehicular incidents, usa ka theft, upat ka acts of lasciviousness, upat ka robbery, usa ka fire incident ug usa ka kaso sa frustrated homicide atol sa Semana Santa.

“Naka-heightened alert tayo hanggang ngayon dahil inaasahan natin na ngayong araw ay magbabalikan naman mula sa kanya kanyang probinsya ‘yung ating mga kababayan na sinamantala ‘yung mahabang bakasyon, kaya ‘yung ating mga pulis ay nakadeploy sa ating major thoroughfares pati sa doon mga recreational areas at siyempre doon sa ating mga bus terminals, seaports and airports,” dugang niya.

“Hanggang bukas ang ating heightened alert at depending on the prevailing situation ang mga regional directors ay puwede nilang i-extend ‘yung heightened alert kung sa tingin nila ay kinakailangan nilang iextend,” matod ni Fajardo. / TPM / SunStar Philippines