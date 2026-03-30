PNP: Aduna nay mga gas station sa nasod ang nanira

Gibutyag sa Philippine National Police (PNP) niadtong Lunes, Marso 30, 2026, nga nikunhod ngadto sa 365 gikan sa 425 nga gidaghanon sa mga gasoline station sa nasod, ang nanira tungod kay nahutdan sa suplay sa petrolyo nga ikabaligya.
Matod ni PNP spokesperson Brig. Gen. Randulf Tuaño, nikunhod una sa 369 ang mga nanira niadtong Dominggo ug niubos pa kini ngadto na sa 365, pagka Lunes sa buntag.
“Ang mga pangunahing kadahilanan [ng pagsara] ay yung non-delivered petroleum products at ‘yung iba naman ay walang stocks. Mayroong mga nagsarado at may nagbukas na naman [dahil sa restock],” matod ni Tuaño atol sa press briefing sa Camp Crame.
Dugang pa ni Tuaño, sa kasamtangan adunay pito ka kaso sa hoarding ug pagpahimulos sa sitwasyon nga naglakip sa tulo sa Region 5 (Bicol), duha sa Region 8 (Eastern Visayas), ug usa sa Region 3 (Central Luzon), ug Region 11 (Davao Region).
Nangayo na og assistance ang Department of Energy sa kapulisan nga mapugngan ang mga nag-hoarding ug nagpahimulos. / PNA