PNP, AFP nagtuon sa Anti-Terror Law

Hingpit na nga ipatuman sa balaod sa Pilipinas ang Anti-Terrorism Act of 2020 human nga ang Supreme Court miaprobar sa set of procedural rules sa tanang petitions niini.

Ang kapulisan sa Central Visayas makig-alayon sa Armed Forces of the Philippines (AFP) alang na sa pagtuon sa mga probisyon sa maong balaod aron masayran ang implementing rules and regulations niini.

Apan matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abe­rin, hepe sa Police Regio­nal Office (PRO) 7, nga bisan wala pa mahingpit ang pagpatuman sa Anti-Terrorism Act, nagpadayon na sila sa ilang kampanya uban ang kasundalohan batok terorismo.

Gani iyang gihulagway nga ang gobyerno madaogon sa gubat batok sa terorismo dinhi sa Central Visayas.

Sa nakuha nga report sa PRO 7, nasuta nga ang guerilla fronts sa rehiyon nga nagbase sa Negros Oriental ug Bohol, nabungkag na kini subay sa sunod-sunod nga operations sa Philippine National Police (PNP) ug sa kasundalohan.

Dunay tinguha nga ibalik sa mga rebelde apan nakita nga ang katawhan na ang dili motugot nga makabalik ang gitawag nilang communist terrorist group.

“Lately, ang tanang guerilla fronts nga na-report to have existed in Central Visayas is already been dismantled. They are dismantled meaning to say they are operationally neutralized, all their leaders were neutralized most of their members have already surrendered. Ang atong gibantayan na lang karon nga dili sila makabalik,” matod ni Pelare.

Gipasabot ni Pelare nga wala lang makatutok ang gobyerno sa armed operations sanglit ang gihingusgan sa PNP ug AFP ang whole of go­vernment approach nga mao ang programa sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Mibisita sila sa bukirang barangay niadtong dapit nga lisud abton sa tabang sa gobyerno aron itanyag ang wala nila matagamtami sa dugay nga panahon tungod sa presensya sa mga komunista.

Aron maputol ang simpatiya sa walhong grupo ug wala nay mailad sa propaganda sa kontra sa gobyerno.