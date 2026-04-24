PNP alerto sa pagbantay batok ‘gas-and-run’ sa tibuok nasod

Gihigpitan sa Philippine National Police (PNP) ang pag-monitor sa tibuok nasod batok sa gitawag nga mga insidente sa gas-and-run, taliwala sa mga paningkamot nga mapugngan kini nga mahimong usa ka kumon nga modus operandi.
Sa usa ka pamahayag niadtong Biyernes, giingon ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr. nga ang bag-ohay nga mga kaso sa gas-and-run, lakip na ang mga na-report sa Metro Manila, giisip pa gihapon nga isolated case.
Bisan pa niini, giklaro niya nga ang mga awtoridad hugot nga nag-analyze sa mga pattern sa maong krimen aron mapugngan ang pagkaylap niini.
“While we treat these as isolated cases for now, we are not letting our guard down. We are analyzing the patterns to ensure this doesn’t evolve into a common modus operandi,” matod ni Nartatez.
Nipasidaan siya nga ang tanang matala nga insidente makadawat og paspas nga imbestigasyon ug pagpapriso.
Niadtong Abril 21, gidakop sa kapulisan ang duha ka tawo may kalabutan sa usa ka kaso sa gas-and-run sa usa ka fuel station sa Barangay Payatas, Quezon City.
Ang insidente nahitabo alas 3:10 sa kaadlawon niadtong Abril 20, diin usa ka drayber sa puti nga Toyota Vios ang nagpatubil og balor P1,500 nga gasolina sa wala pa kini nisutoy og dagan paingon sa Barangay Commonwealth nga wala mobayad.
Sa usa ka press conference, giingon ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randulf Tuaño nga adunay total nga tulo ka suspek sa maong kaso nga pulos gipasakaan og kasong kawat. /TPM / Sunstar Philippines