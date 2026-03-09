PNP alerto sa posible’ng protesta sa pro-Duterte

Nakaalerto ang mga sakop sa Philippine National Police (PNP) sa posible nga protesta nga ipahigayon sa Marso 11, 2026, nagsilbi’ng kasumaran sa pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug gibilanggo sa The Hague, Netherlands diin siya naka-detain.

Sa pamahayag ni PNP chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr., niadtong Lunes, Marso 9, 2026, base sa ilang social media monitoring adunay nanawagan og massive motorcade rally.

Ang giplanuhan nga rota gituohang nga manukad sa EDSA motapos sa Villamor Air Base agi’g pagtimaan sa unang anibersaryo sa

pagdakop ni Duterte sa reklamo’ng crimes against humanity.

Iya nang gimanduan ang kapulisan nga dugangan ang deployment sa Metro Manila ug Davao City.

“We respect your right to protest but I remind everyone to exercise discipline and comply with authorities’ directions to prevent unnecessary conflicts,” matod pa ni Nartatez. / PNA