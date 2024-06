PNP bukas sa imbestigasyon sa raid sa compound ni Quiboloy

Ang Philippine National Police (PNP) bukas alang sa bisan unsang imbestigasyon kalabot sa Hunyo 10, 2024 nga manhunt operations nga gilusad sa Davao batok sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) leader nga si Pastor Apollo Quiboloy ug lima pa, matod ni PNP Public Information Office (PIO) chief Colonel Jean Fajardo sa Biyernes, Hunyo 14.

Sa press conference sa Camp Crame sa Quezon City, giinsister ni Fajardo ang regularidad sa mga operasyon nga gipangulohan sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ug Special Action Force (SAF) alang sa pag-serve sa warrant of arrest nga giluwatan sa korte.

Matod niya nga ang dungan nga pagpatuman sa mga warrant of arrest sa KOJC compound sa Barangay Buhangin, Davao City; the Prayer Mountain sa Tamayonang ; ang Glory Mountain sa Purok 6; ang QSands Baptismal Resort sa Samal; ug ang Kitbog Compound sa Malungon, Sarangani gilusad nunot sa nadawat nga impormasyon sa kapulisan sa posibleng nahimutangan ni Quiboloy ug laing lima ka mga opisyal sa KOJC nga sila si Jackielyn W. Roy, Cresente Canada, Paulene Canada, Ingrid Canada ug Sylvia Cemañes.

Ang akusado adunay standing warrant of arrest alang sa child and sexual abuse ug human trafficking.

Gisubli ni Fajardo ang panginahanglan sa pag-deploy og daghang mga police personnel atol sa mga operasyon alang sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay tungod sa “gipaabot” nga mga kahigayunan ilabina sa posibleng pagsukol sa mga dumadapig ni Quiboloy.

Nagtapok ang mga supporter ni Quiboloy sa entrada sa KOJC compound ug migamit pa og water cannon aron di makasulod ang mga polis.

Unom ka mga sakop sa KOJC nga giingong ning-atake sa mga polis sa Glory Mountain gamit ang mga sundang gipasakaan og kasong obstruction of justice.

“Huwag natin kalimutan na kaya tayo nandoon ay dahil gusto natin i-serve ang mga warrants of arrest (WOA) sa mga taong akusado. Ang PNP ay handa at bukas sa pag-iimbestiga ng ano mang forum or any body na mag-iimbestiga dahil sinasabi nila na lumagpas tayo doon sa mga boundaries ng batas pero huwag natin kalimutan na ‘yung mga subjects ng mga WOAs na nagsasabing sumunod tayo sa batas ay dapat bigyan din natin sila ng paalala na dapat sila rin ay sumunod sa batas. May mga inissue na WOAs sa kanila. Kung sinasabi nila na ang PNP ay rumespeto sa batas, siguro yun din ‘yung sasabihin natin sa kanila rumespeto din sila sa batas. Respetuhin nila ‘yung court processes,” matod ni Fajardo.

“Hindi pupuwede ang application ng batas ay kikilalanin natin kapag ito ay pabor sa atin. Kapag hindi pabor sa atin ay sasabihin natin ang PNP ang mali...Wala tayong paghuhusga. Linawin natin wala sa poder ng PNP sa paghuhusga. Meron tayong korte na titimbang whether or not merong basehan itong mga kasong isinampa sa kanila at yun naman ay rerespetuhin natin. Ang sa PNP lang ay kailangan natin i-enforce itong WOAs at sana respetuhin din yan ng parte ng Pastor Quiboloy at iba pa pong akusado,” siya nidugang.

IMBESTIGASYON

Human sa operasyon, ang hepe sa Davao regional police, Brigadier General Aligre Lamsen Martinez, PNP Directorate for Operations director Major General Ronald Lee, ug Colonel Edwin Portento sa Intelligence Group kauban ang siyam ka mga operatiba sa CIDG, duha ka SAF troopers ug usa ka personnel gikan sa traffic enforcement unit. gi-relieve sa post.

Si Fajardo niingon nga kini aron mahatagan og dalan ang imbestigasyon sa posibleng lapses sa nahisgutang mga operasyon.

“Itong administrative relief particularly ng ating mga senior officers at iba pa pong mga PNP personnel ay para magbigay daan para i-assess, i-evaluate at imbestigahan kung ano po bang nangyari noong June 10 that led to this issue na nagkaroon ng mga ganitong usapin na overkill,” matod niya.

Pipila sa mga personahe sa CIDG ug SAF nga gipakatap alang sa pagpatuman sa WOA gikan sa ubang mga rehiyon. /