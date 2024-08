PNP Chief midili sa mga polis isip 'umbrella assistants'

Si Philippine National Police (PNP) Chief General Rommel Marbil nagdili sa mga polis nga magserbisyo ingon nga “umbrella assistants” sa mga importanteng tawo (VIPs) sa mga kalihokan aron mabalik ang dignidad ug mapalambo ang panan-aw sa publiko.

“Pinagbabawal ko na po ‘yung every time we have an anniversary, nakakakita po tayo ng mga pulis na naka-uniform, especially mga corporal, or mga mabababa po natin, sila po ay nagdadala ng mga payong,” matod ni Marbil sa iyang pagsulti atol sa flag raising ceremony sa Camp Crame niadtong Lunes, Agusto 12, 2024.

“Hindi po tama ‘yan. Hindi ganyan ang trabaho ng pulis. Let us respect our uniform. Ipakita po natin na tayo ay taong may dignidad. Hindi po tayo tao na basta-basta. Pulis po tayo, hindi po tayo bodyguard, hindi po tayo driver, hindi po tayo alalay. Hindi po tayo bayaran, pulis po tayo,” matod niya.

Gisubli ni Marbil nga ang prioridad sa mga pulis mao ang seguridad sa publiko ug ang kalinaw ug kaayohan.

Ang top cop kaniadto nag-order sa pag-relieve sa kapin sa 300 ka mga pulis nga nagserbisyo ingon nga close-in security detail sa daghang mga personalidad, lakip na si Vice President Sara Duterte, aron mapalig-on ang operasyon sa seguridad sa mga kalsada./TPM / SunStar Philippines