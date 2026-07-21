PNP Chief Nartatez mimando sa pagrepaso sa juvenile justice system

Gimando ni Philippine National Police (PNP) Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. ang usa ka komprehensibong pagrepaso sa sistema sa juvenile justice sa nasod aron makamugna og mas epektibong polisiya sa pagdumala sa mga kabataan nga nakalapas sa balaod (children in conflict with the law).
Apil sa maong mando ang pagsusi sa mga rekord sa pulisya bahin sa mga menor de edad nga nakahimo og krimen, lakip na ang mga seryosong insidente sa mga tunghaan. Tumong niini nga mailhan ang mga maayong bahin sa pagpatuman sa balaod ug ang mga dapit nga nagkinahanglan og kausaban.
Matod ni Nartatez, ang halapad nga kasinatian sa PNP sa pag-atubang sa mga menor de edad nga nakahimo og kalapasan naghatag sa organisasyon og katakos sa pagtimbang-timbang kon giunsa pagpatuman ang mga kasamtangang polisiya ubos sa Juvenile Justice and Welfare Act.
Gihatagan niya og gibug-aton nga ang pagrepaso gitumong aron maseguro nga ang mga aksiyon sa kapulisan magpabilin nga nahiuyon sa gipasiugda sa balaod—ang rehabilitasyon ug reintegrasyon—imbes nga silot.
“The Philippine National Police honors and supports the wisdom behind the juvenile justice and welfare law and its genuine intent of reforms and rehabilitation to become better citizens that contribute to nation building,” matod ni Nartatez.
“As one of the frontliners in dealing with children in conflict with the law, we in the PNP need to review and analyze everything to come up with a better police approach that is responsive to their life’s changes as youth, and that also adapts to the constantly evolving modern society,” dugang niya.
Matod sa hepe sa PNP, ang mas lawom nga pagsabot sa mga hagit nga giatubang sa mga batang nakasupak sa balaod makapahimo sa kapulisan sa pagpatuman sa mas haom nga mga pamaagi sa pagtabang, samtang nagpugong sab sa mga batan-on nga mobalik sa paghimo og kalapasan.
Gihimo sab kini nga pagtimbang-timbang samtang padayon nga gipalig-on sa PNP ang pakigtambayayong niini sa Department of Education (DepEd) alang sa pagpalig-on sa kaluwasan sulod sa mga tunghaan ug sa kaayuhan sa mga estudyante. / TPM / SunStar Philippines