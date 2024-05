PNP commanders gimanduan pagsubay sa ilang mga sakop

Ang mga police commander sa tibuok nasod gimanduan sa pagsubay sa ilang mga sakop aron masiguro nga sila maka-report kada adlaw sa ilang tagsa-tagsa ka assignment, pahibawo ni Philippine National Police (PNP) Public Information Office (PIO) chief Colonel Jean Fajardo sa Miyerkules, Mayo 22, 2024.

Sa press conference sa Camp Crame, si Fajardo niingon nga si PNP Chief General Rommel Marbil nipagawas sa kamanduan nunot sa pagkasikop sa duha ka Special Action Force (SAF) commandos nga sila si Police Corporal George Rojo Mabuti ug Patrolman Roger Ramos Valdez, human nalambigit sa away sa Ayala-Alabang Village, Mun­tinlupa City.

Sila si Mabuti ug Valdez na-assign sa usa ka SAF unit nga nakabase sa Zamboanga apan didto sila sa Manila kay nagpahigayon sila og moonlighting activities pinaagi sa paghatag og dili otorisadong VIP security sa usa ka Chinese national nga nalambigit sa Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo).

“Pati ‘yung ating mga regional directors were given instructions to account ‘yung kanilang mga personnel kasi there is obvious neglect in this case. How come dalawang PNCOs (Police Non-Commissioned Officers) instead na nandun sila sa Zamboanga ay nandito sila,” matod ni Fajardo.

“So there is a possibility na baka may iba pang PNP unit providing unauthorized security at yun ang magiging investigation na inutos ng ating chief PNP,” dugang niya.

Sila si Mabuti ug Valdez gipasakaan og kasong alarm and scandal apan gi-refer sa korte ang kaso alang sa dugang imbestigasyon, nga nagmando nga buhian sila gikan sa detensyon.

Matod ni Fajardo nga gimando dayon ni SAF director Brigadier General Mark Pespes ang ilang restrictive custody sulod sa SAF headquarters sa Santa Rosa, Laguna uban sa ilang tagsa-tagsa ka battalion commanders, company commanders, platoon leaders ug laing duha ka personnel.

Si Mabuti sakop sa 52nd Special Action Company Zamboanga, samtang si Valdez gikan sa 55th Special Action Company sa samang probinsiya. / TPM sa SunStar Philippines