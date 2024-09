PNP dili molugak sa seguridad human sa sunodsunod nga dagkong kalihokan sa Cebu City

Dili mokumpiyansa ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ning pagsulod sa ‘ber months’ ug pabilin ang ilang paghatag og hugot nga seguridad, human sa sunodsunod nga dagkong kalihokan sa dakbayan, ang Palarong Pambansa ug Pasigarbo sa Sugbo.

Tungod niini si Police Colonel Antonietto Cañete Director sa Cebu City Police Office nagkanayon nga wala nay panahon nga ang mga polis sa siyudad nga mo-relax.

Iyang gibutyag nga ning pagsulod na sa ber months paingon na ngadto sa Pasko, pagsugat sa Bag-ong Tuig ug Sinulog doblehon nila ang ilang paghatag sa seguridad sa syudad sa tinguha nga masumpo ang mga posible nga kremin nga mahitabo.

"With this ber months busy months na yan leading to the Christmas, New Year and Sinulog kaya double yung efforts, keep yourself busy, mga tao natin no room for relax," matod pa ni Cañete.

Ila na usab nga napanglantawan ang mga krimen nga posibling moigo ning panahon sa ber months nga tungod ani iyang gimandoan ang tanang police stations ug police units nga mohimog pamaagi nga mapugngan o kamenosan.

Gawas sa pagpakatap sa mga police personnel sa kadalanan gikan sa Cebu City Mobile Force Company nga makita na sa pagkakaron mo-deploy usab siya og mga intelligence personnel nga maoy spotter niining mga badlungon sa katilingban nga mopahimulos sa higayon.

"Tapos dito sa mga other measures like nag de-deploy kami ng intelligence personnel, inaano namin yung area, may ina-assign kaming intelligence personnel as spotter lang talaga to look for this people, tinatawag nating red flag people, suspicious looking," dugang ni Cañete.

ESTABLISEMENTO

Gidugang ni Cañete nga nagpakatap sila og mga polis sa mga establisamento nga soft target tungod kay huyang ang siguridad ilabi na nga wala kini gwardya.

Nag-survey ang CCPO kung unsa kini nga mga establisamento nga angayan nga patutukan aron malikayan nga masubli ang nahitabong duha ka pagpanulis sa duha ka jewelry stores niadtong miaging buwan.

Nakigkita sab sila sa mga security officers sa mga establisamento ug gitan-aw sa kapulisan kun natuman ba ang ilang rekomendasyon nga ilang gihatag sama sa pagbutang og barriers alang sa mga pawnshop ug jewelry stores ingon man financial institutions.

Naa sab sila'y simulation exercises aron masayod ang mga business establishments sa angayan nga buhaton kun pananglit dunay krimen nga motumaw sama sa tulis. / AYB