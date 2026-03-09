PNP, DOE mosusi sa gas stns. nga mopahimulos sa higayon

Ang Philippine National Police (PNP) nakig-alayon sa paningkamot sa kagamahanan batok niadtong mga mapahimuslanon sa nahitabong kagubot sa Middle East.
Sa kamanduan nga giluwatan ni PNP chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. niadtong Lunes, Marso 9, 2026, nga ang tanang hepe sa kapulisan, station commanders, ug ubang support units nga apil nila’ng susihon ang mga gas station.
Kini, tubag sa gipangayo nga assisistance sa Department of Energy (DOE) sa kabalaka nga adunay hoarding o magpalabi og pasaka sa presyo sa gasolina.
Matod pa ni Nartatez nga ang kapulisan makig-alayon pinaagi sa pag-monitor sa oil prices ug pagtubag sa mga motumaw nga reklamo nga ipaagi sa DOE gikan sa mga motorist sa dili makiangayon ug dili reasonable nga presyo sa lana ilabi na ngadto sa mga probinsiya.
Adunay 14,000 ka gasoline station lukop nasod.
Mopahigayon sab ang PNP og routine police patrol inabagan sa PNP territorial units ug ubang National Support Units sama sa Criminal Investigation and Detection Group, Maritime Group and Highway Patrol Group nga mopahigayon og operasyon batok sa hoarding activities.
Giawhag ni Nartatez ang nanag-iya og gas stations nga mosubay sa oil pricing rules and regulations nga gipatuman sa DOE. / PNA