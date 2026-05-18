PNP, DSWD mipalig-on sa 4Ps pinaagi sa seguridad, edukasyon sa komunidad

Sa nagkalainlaing komunidad sa Sugbo, ang lig-on nga panagtambayayong tali sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) pinaagi sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ug sa Philippine National Police (PNP) nahimong maayong ehemplo sa malungtarong kalambuan nga gibase sa kooperasyon ug maayong pagdumala.
Gipakita niini nga ang pakigbatok sa kakabos dili lamang kutob sa paghatag og pinansyal nga ayuda, kondili apil sab ang pagpalig-on sa seguridad, institusyon, ug kahibalo sa katawhan aron mahimong mas responsable ug lig-on nga mga miyembro sa katilingban.
Usa sa mga nag-unang kalihukan sa 4Ps mao ang Family Development Session (FDS), usa ka plataporma diin ang mga benepisyaryo gitudluan mahitungod sa maayong pamatasan, sosyal nga kahibalo, pagpanday sa mga prinsipyo sa kinabuhi, ug uban pang importanteng leksyon alang sa pamilya ug komunidad.
Dinhi, dili lamang pinansyal nga suporta ang gihatag sa gobiyerno apan apil sab ang pagpalambo sa kahimtang sa panghunahuna ug sosyal nga pagkinabuhi sa matag pamilya.
Bisan pa man nga ang DSWD maoy nangulo sa programa, dako sab ang kontribusyon sa PNP sa pagpalig-on sa implementasyon niini.
Pinaagi sa ilang aktibong partisipasyon sa mga Family Development Session, mas napalig-on ang kampanya alang sa kahapsay, proteksiyon, ug kaluwasan sa publiko.
Ang ilang partisipasyon nakatabang aron masabtan sa mga benepisyaryo ang importansya sa balaod, disiplina, ug pagmintinar sa kalinaw sa ilang komunidad.
Sa matag Family Development Session, ang PNP naghatag og mga lektyur ug diskusyon bahin sa krimen, legal nga kahibalo, ug pagpanalipod sa katungod. Naglunsad sab sila og mga seminar mahitungod sa drug prevention, cyber safety, anti-bullying, ug gender-based violence aron mahimong mas alerto ug maalamon ang mga residente.
Tungod niini, ang mga benepisyaryo dili lamang modawat og ayuda apan mahimong mas edukado ug responsable nga mga lungsoranon.
Usa sa aktibong nagdumala niini mao si Police Staff Sergeant Arnie G. Rendon, Officer-in-Charge sa Women and Children Protection Desk (WCPD) sa Oslob Municipal Police Station.
Sukad niadtong 2022, nanguna siya sa pag-integrar sa mga serbisyo sa proteksiyon ngadto sa 4Ps platform.
Pinaagi sa iyang pagpangulo, ang mga benepisyaryo gitudluan sa ilang mga katungod ug sa mga balaod nga nanalipod sa kababayen-an ug kabataan sama sa Republic Act No. 9262, Republic Act No. 7610, ug Republic Act No. 8353.
Sa mga Lungsod sa Oslob ug Dalaguete, padayon nga gipalapdan sa PNP ang ilang community-centered nga pamaagi aron mapalig-on ang implementasyon sa 4Ps.
Nagpalig-on sab sila sa relasyon tali sa komunidad ug kapulisan pinaagi sa bukas nga komunikasyon aron mapadasig ang sayong pag-report sa mga insidente ug kabalaka.
Naghatag sab sila og legal nga tambag, dinaliang tabang, ug referral services alang sa mga biktima sa abuso ug pagpangabuso.
Padayon sab nga nagpakaylap ang PNP og impormasyon kabahin sa crime trends, safety measures, ug emergency protocols pinaagi sa mga network sa 4Ps aron mahimong mas alerto ug andam ang mga benepisyaryo sa pag-atubang sa mga hulga sa komunidad.
Sa Dalaguete, niabot na kini nga kolaborasyon sa 21 sa 33 ka barangay ug padayon pa nga gipalapdan aron mas daghang pamilya ang maabot sa programa.
Sumala sa mga opisyal, nakita na ang positibong epekto sa maong panagtambayayong sama sa pagsaka sa pagsalig sa kapulisan ug pagkunhod sa kriminalidad sa mga komunidad.
Nagpamatuod ang paningkamot ni PSSg. Rendon ug sa ubang kapulisan nga kon ang law enforcement mahimong kaabag sa kalambuan, ang mga komunidad dili lamang mapanalipdan kondili mapalig-on sab pinaagi sa edukasyon, kooperasyon, ug aktibong partisipasyon. / PR