PNP, gipakusgan ang operasyon batok sa grupo nga nang-recruit og mga batan-on

Nimando si Philippine National Police (PNP) Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. nga pakusgan ang mga paningkamot sa intelligence ug pag-monitor sa komunidad batok sa mga grupo nga nang-recruit og mga menor de edad aron moapil sa ilegal nga mga kalihukan.
Sa usa ka pahayag niadtong Martes, Septiyembre 29, 2026, nisaad si Nartatez nga bungkagon kining mga grupoha, lakip na ang “True Brown Style” (TBS), nga sumala sa mga awtoridad, nag-recruit ug nag-andam sa mga menor de edad alang sa kriminal nga mga kalihukan.
“The PNP fully supports this initiative and we will work closely with the DILG and other concerned agencies to identify, disrupt, and dismantle groups that recruit or groom minors into criminal activities. Our priority is to protect children from exploitation while holding those who prey on them accountable under the law,” matod ni Nartatez.
Si Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla sa sayo pa niingon nga ang TBS kansang mga miyembro kasagaran 18 ngadto sa 20 anyos, gikataho nga nag-andam sa mga bata nga nag-edad og 14 ug 15 anyos aron mohimo og mga krimen.
Matod niya nga kabahin sa initiation rites ang pagpanulis sa mga batan-ong aplikante sa mga convenience store.
Si Nartatez niingon nga ang PNP makig-alayon sa mga eskwelahan ug lokal nga awtoridad alang sa pagpahigayon og legal nga aksiyon sa dili
pa kini nga mga grupo mogamot pag-ayo sa mga komunidad.
Kini nga mga groomer ang gibasol sa mga bayolenteng insidente nga naglambigit sa daghang mga bata sa tibuok nasod human sa makamatay nga pagpamusil sa Tacloban, Zamboanga, ug South Cotabato, nga gihimo sa mga menor de edad nga giingong naimpluwensiyahan pinaagi sa ilang online exposure. / Anton Banal / SunStar