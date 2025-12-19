PNP-HPU 7 mihatag og pinaskohan sa mga bata nga naghambin og cancer

Nanghatag og pinaskohan ang mga sakop sa Highway Patrol Unit 7 sa pagpangulo sa Regional Chief niini nga si Police Lieutenant Colonel Wildemar Tiu sa mga pasyente sulod sa Perpetual Succour Hospital nga naghambin sa sakit nga cancer.
Gitawag nila kini og Gift of Hope, Compassionate Outreach program sa HPU 7 sa pakig-alayon sa Kite Foundation ug ang ilang Regional Advisory Council diin ilang napilian ang mga pasyente nga dunay cancer nga kasagaran mga bata pa nga moabot ngadto sa 25-anyos.
Matod ni Tiu nga sa ingon niini nga paagi, ilang makita nga ang paghatag sa gasa sa mga bata dako na kaayo nga alibyo sa ilang giatubangan nga hagit sa kinabuhi diin naningkamot nga sa matag adlaw makita pa nila ang ilang mga minahal.
Lakip sa giatiman sa mga polis ang mga ginikanan sa maong mga bata pinaagi sa libreng tupi sa buhok, pedicure, ug manicure aron makuhakuhaan ang ilang kaguol nga gibati.
Nagbutang sila og party booth snacks, artwork session, gitunolan nila og bundles ang mga ginikanan ug gitubag nila ang wishlist niini.
Labihan ang kalipay sa mga bata dihang nakita nila si Jollibee Mascot nga nisayaw sa ilang atubangan ug nanghatag og pagkaon alang kanila.
Usa sa mga rason nganong ang mga pasyente nga dunay cancer ang ilang napilian nga hatagan og pinaskohan tungod kay duol kaayo sila sa ilang dughan.
Dunay 7-anyos nga anak sa ilang kaubang polis nga dunay cancer samtang ang amahan usab ni Tiu usa sab ka pasyente sa cancer nga maoy hinungdan nga emosyonal si Tiu nga nihatag og mensahe sa mga bata.
Sa wala pa mohimo sa ilang Gift of Hope ang HPU 7 nag-Charity Ride una ang mga personnel niini uban sa mga civilian nga nigradwar sa Executive Motorcycle Riding Course (EMRC) gikan sa Plaza Independencia paingon sa Mactan Shrine sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Nipasabot si Tiu nga ang ilang gihimo pagpakita nga ang HPU 7 dili lang sila kanunay nga manakop sa mga malapason sa lagda sa trapiko diha sa kadalanan kondili duna usab silay kasing-kasing nga motabang ilabi na sa nanginahanglan sama sa mga bata. / AYB