PNP hugot nga magbantay sa seguridad taliwala ning pag-ubos sa balor sa peso

Gimanduan ni Philippine National Police (PNP) chief General Jose Melencio Nartatez Jr. ang kapulisan nga patas-an ang pagpaniid sa mga merkado ug bantayan ang kahapsay ug kalinaw aron mapugngan ang mga mapahimuslanong krimen nga makahadlok sa kaluwasan sa publiko ning padayong pag-ubos sa balor sa peso sa Pilipinas batok sa US dollar.
Gitudloan ni Nartatez ang mga rehiyonal ug lokal nga unit sa kapulisan nga molihok dayon sa mga napamatud-an nga kaso sa kawat, robbery, pangilad, ug uban pa aron mapugngan ang mga kriminal sa paghimo og dili maayong binuhatan.
“The PNP actively monitors street-level crime trends to prevent opportunistic offenses driven by financial strain. We are tightening intelligence and community patrols in vulnerable areas to protect consumers and small business owners from economic-related crimes like theft or scams,” asoy ni Nartatez.
“While economic fluctuations are managed by our financial authorities, the PNP actively monitors street-level crime trends to prevent opportunistic offenses driven by financial strain. We are tightening intelligence and community patrols in vulnerable areas to protect consumers and small business owners from economic-related crimes like theft or scams,” dugang ni Nartatez.
Gipasalig ni Nartatez sa publiko nga ang mga unit sa kapulisan nagpabilin nga mabinantayon sa pagpanalipod sa mga komunidad ug importanteng mga kalihukan sa ekonomiya gikan sa kriminal nga pagpahimulos.
Sa niaging semana, ang piso sa Pilipinas nius-os ngadto sa labing ubos nga rekord nga P64.17 batok sa US dollar, nga nahimong diskusyon sa publiko bahin sa posibleng epekto niini sa gastuhan sa panimalay ug mga presyo sa inangkat nga mga baligya.
Ang mas huyang nga piso mahimong mosangpot sa mas taas nga presyo sa merkado, hilabi na alang sa mga imported nga produkto sama sa gasolina, tambal, elektroniko, ug uban pang mga baligya.
Tungod kay ang Pilipinas nagsalig man sa importasyon sa gasolina, ang mas huyang nga piso mahimong makapataas usab sa presyo sa gasolina, transportasyon, ug kuryente.
Mahimo usab kini nga makaapekto sa mga negosyo nga nagsalig sa imported nga mga hilaw nga materyales ug kagamitan, diin ang dugang nga gasto posibleng ipasa ngadto sa mga konsumedor. / TPM /SunStar Philippines