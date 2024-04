PNP: Igsuon ‘killer’ sa dalagita

Gipasakaan og kasong kri­minal sa kapulisan ang igsuon ug amahan sa 14-anyos nga dalagita nga napusilan-patay sulod sa ilang balay sa Barangay Cansojong, dakbayan sa Talisay niadtong miaging semana.

Ang hepe sa Public Information Office (PNP) sa Philippine National Police nga si Colonel Jean Fajardo miingon sa usa ka press conference sa Camp Crame sa Lunes, Abril 29, 2024, nga mga kasong obstruction of justice ug reckless imprudence resulting in homicide ang gipa­saka batok sa igsuon sa biktima nga si Jacquiline Reponte.

“Ang totoo po aksidente po itong namatay dahil ‘yung isang kapa­tid po niya ay nalaglag po ang baril mula bulsa at tuma­mang aksidente ang bala sa kapa­tid nya na during that time ay nakahiga po,” matod niya.

Si Fajardo niingon nga ang asawa sa igsuon ni Reponte ug ilang amahan mag-atubang usab og kasong obstruction of justice tungod sa ilang pag-apil sa pagtago sa tinuod nga sirkumstansya sa insidente.

Matod niya nga gitago sa amahan sa batan-on ang dili rehistrado nga armas nga revolver nga nalambigit sa insidente.Nare­kober na ang armas ug gipaubos na sa ballistics exami­nation.

“Mali po ‘yung unang luma­bas na pinalabas nila na may pumasok doon at sinira pa nila ang pinto para masuportahan ang sinasabi nila na may pumasok na ibang tao doon at binaril ‘yung bata. Sinira pa nila ang pinto para palabasin na pagnanakaw ang motibo but the truth and in fact ‘yung kapatid po ang aksidenteng nakapatay,” matod ni Fajardo.

“May CCTV recording din po kami na naririnig pa ang mga usapan sa kakasuhan natin and while in the act of nililinis nila ang crime scene,” dugang pa niya.

Si Fajardo niingon nga ang magsuong suspek nalambigit sa ilegal nga drugas.

GIDAKOP

Sa wala pa gipasaka ang kaso ngadto sa Prosecutor’s Office sa Lunes, Abril 29, naa na sa kustodiya sa Talisay City Police Station ang duha ka mga silingan sa 14 anyos nga dalagitang tinun-an nga napusilan niadtong Biyernes sa buntag, Abril 26, 2024 sa ilang balay sa V.H Garces, Brgy. Cansojong, dakbayan sa Talisay.

Ang duha giingong nisuway pagtabon sa krimen pinaagi sa pagmugna og estorya ngadto sa kapulisan nga gisulod og wala mailhing tawo ang balay sa biktima.

Matod ni Police Lieutenant Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier Gene­ral Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga giapil sila sa pagkiha uban sa amahan sa biktima, sa kaso’ng obstruction of justice.

Ang maong mga suspek suod sa pamilya sa biktima.

Atol sa hitabo naa sila sa sulod sa balay apan sa dihang nahulog ang armas sa maguwang ug niigo sa nawong sa biktima, gitago nila ang krimen.

Nakakuha og CCTV ang Tali­say City Police Station nga walay video apan maklaro sa audio kon giunsa sa pagplano sa mga suspek aron dili sila ang mapasanginlan sa hitabo.

Ang audio recording naa na sa kustodiya sa PNP Regional Anti-Cyber Crime Unit 7 alang sa pagsusi sa kamatuoran niini nga maoy ilang gisukip sa ebidensya sa kaso. / TPM, SunStar Philippines