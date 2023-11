PNP: ‘Killer’ ni Jumalon nasikop

Photo taken during the wake of Juan Jumalon. Contributed photo

Third Anne Peralta-Malonzo Nasikop sa kapulisan ang usa sa mga gitumbok nga suspek sa pagpatay sa radio broadcaster nga si Juan Jumalon, butyag ni Philippine National Police (PNP) chief sa Public Information Office (PIO) Colonel Jean Fajardo sa Martes, Nobiyembre 21, 2023. Sa usa ka press conference, si Fajardo niingon nga ang suspek, kinsa wa pa nganli sa kapulisan, nasikop sa buy-bust niadtong Nobiyembre 14. Matod niya nga ang suspek giila nga usa sa mga tawo nga nag­paluyo sa pag-ambush sa usa ka municipal engineer sa Ca­lamba, Misamis Occidental pipila ka se­mana sa wala pa gipatay si Juma­lon. (SunStar Philippines)