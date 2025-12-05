PNP: Kon adunay reward money, mapadali ang pagsikop ni Zaldy Co

MANILA – Nisuporta ang Philippine National Police (PNP) niadtong Huwebes, 5, 2025, sa usa ka sugyot nga maghatag og ganti alang sa impormasyon nga makagiya sa pagdakop ni kanhi Ako Bicol Party-list representative Zaldy Co aron maatubang niini ang mga kaso bahin sa giingong lapad nga korapsiyon sa flood control projects.
Sa usa ka pamahayag, si PNP acting chief Lt. Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. niingon nga ang PNP nagtuon na sa mga implikasyon sa pagrekomenda og bounty (ganti) samtang gipalig-on ang ilang manhunt operations kaabag ang National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines, ug local government units.
Matod niya nga nakigtambayayong sab sila sa Department of the Interior and Local Government ug sa Office of the President sa tanang posibleng lakang aron mapadali ang nagpadayon nga mga paningkamot sa pagpangita ug pagdakop sa kanhi magbabalaod.
“At this point, the PNP has not yet made a formal recommendation, but we are ready to support whatever policy decision the national government may take. Our focus remains on locating and arresting Zaldy Co using all legal means available,” matod ni Nartatez.
Kini nga aktibong baruganan nahiuyon sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos, Jr. nga palig-unon ang law enforcement operations ug seguraduhon nga ang nagtagutago nga nag-atubang og seryuso nga mga kaso manubag.
Ang reward system, matod ni Nartatez, makatabang og dako aron makakuha og mga impormasyon gikan sa mga komunidad. / PNA