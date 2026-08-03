PNP: Krimen sa nasod mikunhod og 36.12%

Niubos ngadto sa 36.12 porsiyento ang gidaghanon sa natala nga krimen sa tibuok nasod niadtong Hulyo itandi sa susama nga buwan niadtong 2025, sumala pa sa Philippine National Police (PNP) niadtong Lunes, Agusto 3, 2026.
Matod ni PNP chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr., adunay 2,209 ka focus crimes nga natala niadtong Hulyo, itandi sa 3,458 ka mga kaso nga narekord sa samang buwan sa miaging tuig.
Ang focus crimes naglangkob sa murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, motor vehicle theft, ug motorcycle theft.
Namatikdan ang pagkunhod sa tanang kategoriya sa focus crimes, diin ang kaso sa rape maoy adunay labing dakong pag-ubos nga 56.93 porsiyento, gisundan sa motor vehicle theft nga nikunhod og 46.15 porsiyento, ug motorcycle theft nga niubos og 42.59 porsiyento.
“These results reflect the continuing efforts of the PNP, together with our communities and partner agencies, to prevent crime, strengthen police visibility, and keep our neighborhoods safe,” matod ni Nartatez atol sa press briefing sa Camp Crame sa Quezon City.
Niingon sab siya nga sa bulan sa Hulyo, nakapahigayon ang PNP og 5,526 ka anti-drug operations nga nisangpot sa pagdakop sa 6,368 ka indibidwal ug pagkarekober sa ilegal nga druga nga adunay kinatibuk-ang standard drug price nga kapin sa P387 milyunes.
Sa kampanya batok sa mga wanted person, gipadayag ni Nartatez nga nadakpan sa PNP ang 8,199 ka wanted person, lakip ang 2,352 ka most wanted person, ug 5,847 ka ubang wanted person.
Samtang sa kampanya batok sa smuggling, nakapahigayon ang PNP og 2,927 ka operasyon nga nisangpot sa pagkasikop sa 656 ka mga suspek ug pagkasakmit sa kuwarta ug nagkalainlaing mga butang nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga kapin sa P628 milyunes. / PNA